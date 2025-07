Nie uwierzycie, jak wygląda dziś słynny polski piłkarz. Był ulubieńcem kibiców przed Lewandowskim

Ireneusz Jeleń był jedną z gwiazd polskiej piłki w pierwszej dekadzie XXI wieku. Status ten zyskał, gdy po transferze z Wisły Płock stał się kluczową postacią francuskiego AJ Auxerre. Z tym klubem rywalizował w europejskich pucharach, pisząc historię drużyny z małego miasta także w Lidze Mistrzów UEFA. Kto wie, jak potoczyłaby się jego kariera, gdyby nie liczne problemy zdrowotne. W czasach przed popisami Roberta Lewandowskiego i tak dostarczał polskim kibicom mnóstwo radości.

W sumie w barwach Auxerre polski napastnik rozegrał 164 meczów i strzelił w nich 59 goli. To plasuje go na siódmym miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii tego klubu. W 2011 r. po pięciu latach przeniósł się z Auxerre do Lille, ale po nieudanym sezonie (mimo że ponownie zagrał nawet w LM) wrócił ostatecznie do Polski. Karierę zakończył występami w Podbeskidziu Bielsko-Biała, Górniku Zabrze, trafiając ostatecznie do Piasta Cieszyn, gdzie wszystko się zaczęło.

Tak wygląda dziś Ireneusz Jeleń

Dziś 44-letni Jeleń wciąż gra w piłkę w Cieszynie. - Piłkarską karierę zakończyłem ponad 10 lat temu, ale wciąż aktywnie uprawiam sport. Gram w piłkę u siebie w klubie - w lidze okręgowej - i cieszę się, że wciąż mogę normalnie grać i trenować z młodszymi chłopakami - mówił na początku 2024 roku w rozmowie ze Sport.pl.

Kibice Ekstraklasy mogą z kolei przypomnieć sobie o 30-krotnym reprezentancie Polski, który strzelił w narodowych barwach 6 goli, za sprawą akcji marketingowej Wisły Płock. Klub wracający do najwyższej klasy rozgrywkowej wykorzystał sylwetkę m.in. Jelenia w akcji promującej sprzedaż domowych koszulek na ten sezon. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę!

Wisła wyprzedała wszystkie koszulki, jak poinformował SportMarketing.pl. Do sprzedaży ma trafić dodatkowa pula, ale widać, że slogan "Jak za starych, dobrych czasów" trafił do płockich kibiców. Także za sprawą Jelenia, który w barwach Nafciarzy strzelił 53 gole w 113 meczach. W poniższej galerii zobaczysz, jak dziś wygląda.