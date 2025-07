Spis treści

Łukasz Sekulski wyśmienicie rozpoczął nowy sezon. To właśnie on poprowadził Wisłę Płock do zwycięstwa 2:0 nad Koroną Kielce. Doświadczony napastnik ustrzelił strzelecki dublet. Kapitana beniaminka nakręca jego piękna żona Natalia.

Juljan Shehu odpalił bombę! Gwiazdor Widzewa może liczyć na wsparcie pięknej ukochanej

Piękna Natalia Sekulska dopinguje kapitana Wisły Płock

Sekulski pochodzi z Płocka. Gdy przed dwoma laty Wisła spadała z Ekstraklasy to bardzo mocno to przeżywał. Dołożył cegiełkę do awansu, gdy Nafciarze zwycięski wyszli z baraży. Wspiera go żona Natalia. Dziewiątą rocznicę uczcili wypadem do Turcji. Poniżej galeria zdjęć asa Nafciarzy i jego partnerki.

- Nigdy nie pracowałem z tak świetnym kapitanem - tłumaczył trener Mariusz Misiura w trakcie baraży. - Dbajcie o niego. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie tutaj trenerem, dyrektorem, prezesem. Jest człowiekiem, który miał bardzo duży wpływ, żeby scalić grupę. W tym wszystkim był kluczowy.

Uff, od tych zdjęć zrobi się GORRRRĄCO! Oto piękniejsze oblicze Ekstraklasy

Trener Mariusz Misiura zachwycony gwiazdą Nafciarzy

- Docenicie świetnego człowieka, którego macie - dodawał Misiura. - Nie pozwólcie mu w przyszłości za żadne skarby odejść. Nawet jeżeli przyjdzie taki moment, że będzie troszeczkę starszy, będzie już grał słabiej. Uważam, że jego doświadczenie, zapał i zaangażowanie można wykorzystać na innych pozycjach - przekonywał wtedy szkoleniowiec płocczan.

Wyjątkowy moment w życiu Jakuba Piotrowskiego. Ukochana reprezentanta Polski przekazała radosną nowinę!

Łukasz Sekulski koszmarem Korony Kielce

Trener Misiura nie pomylił się w ocenie kapitana, bo to właśnie on był koszmarem dla Korony. Strzelił dwa gole. Kielczanie kończyli mecz grając w dziewięciu! W ogóle starcie rozpoczęło się dla nich fatalnie, bo już na samym początku Nono sfaulował Sekulskiego. Za to zagranie Hiszpan został ukarany czerwoną kartką. To nie był koniec nieszczęść przyjezdnych.

Mateusz Bogusz oświadczył się ukochanej na rajskiej wyspie! Zrobił to w malowniczej scenerii [ZDJĘCIA]

Dwa gole, dwie kartki na Sekulskim

Fatalnie wypadł debiutant Jakub Budnicki. To po jego faulu w końcówce pierwszej połowy sędzia podyktował jedenastkę. Zaraz po przerwie nowy obrońca Korony znów popełnił błąd, gdy w nieprawidłowy sposób próbował powstrzymać Sekulskiego. W efekcie zarobił drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę.

Wyjątkowy dzień w życiu Mateusza Wieteski i pięknej Klaudii! To był ślub jak z bajki!