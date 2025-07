Kluby PKO BP Ekstraklasy z nową energią i wielkimi nadziejami wkraczają w kolejny sezon ligowych zmagań. Dla kibiców to czas wielkich emocji, transferowych hitów i walki o najwyższe cele. Atrakcyjnie będzie nie tylko na boiskach, ale również na trybunach, skąd swoich partnerów dopingować będą zjawiskowe partnerki. To one na co dzień dają im wsparcie i motywację do ciężkiej pracy.

Zaręczyny w Dubaju bramkarza Legii

Wielkie zmiany nie omijają czołowych zawodników ligi. W ubiegłym sezonie Kacper Tobiasz był jednym z liderów Legii Warszawa, z którą sięgnął po Puchar Polski i z powodzeniem rywalizował w Lidze Konferencji. Po rozgrywkach bramkarz stołecznego klubu udał się na zasłużony odpoczynek do Dubaju, gdzie wydarzyło się coś wyjątkowego. Młodzieżowy reprezentant Polski oświadczył się partnerce Oli. Stabilizacja w życiu prywatnym może być kluczem do jeszcze lepszej formy na boisku i walki o upragniony tytuł z warszawskim zespołem.

Miłość na łódzkiej ziemi asa Widzewa

W tej edycji wysokie ambicje zgłasza Widzew Łódź, którego ważną postacią w defensywie jest Mateusz Żyro. Obrońca nie tylko przedłużył kontrakt z klubem, ale także zrobił ważny krok w życiu prywatnym. W romantycznej scenerii Paryża 27-latek zaręczył się z Marią Stenzel, czołową siatkarką ŁKS-u Łódź i reprezentacji Polski. To bez wątpienia jedna z najbardziej usportowionych par w kraju.

Rozpoczyna się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy, a wraz z nim wielkie sportowe emocje. Na boisku o mistrzostwo walczyć będą najlepsi piłkarze, ale na trybunach równie mocno wspierać ich będą piękne partnerki. Przedstawiamy kobiety, które stoją za sukcesami gwiazd i są ich największą motywacją. Oto piękna strona polskiej ligi!

Grecka bogini króla strzelców z Pogoni

Poprzednie rozgrywki PKO BP Ekstraklasy bezsprzecznie należały do niego. Efthymis Koulouris z Pogoni Szczecin sięgnął po koronę króla strzelców, a także został wybrany najlepszym napastnikiem i piłkarzem sezonu. Grecki snajper wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest dla niego wsparcie najbliższych. Za jego sukcesem stoi piękna żona Kalla, która jest jego najwierniejszą fanką. Czy w nowym sezonie, z takim wsparciem u boku, 29-latek znów powalczy o indywidualne laury?

Na Podlasiu jest im najlepiej

Po rocznej przerwie do Polski i Jagiellonii Białystok wrócił z kolei Bartłomiej Wdowik. 25-letni obrońca ma być jedną z kluczowych postaci w zespole z Podlasia. W powrocie do kraju towarzyszy mu narzeczona Olivia. Kibice w Białymstoku liczą, że powrót w rodzinne strony i stabilizacja u boku ukochanej pozwolą mu wejść na najwyższy poziom i poprowadzić "Jagę" do walki o trofea.

Wielkie szczęście kapitana Rakowa

Ogromną motywację do gry będzie miał z pewnością Zoran Arsenić. Kapitan Rakowa Częstochowa w ostatnich rozgrywkach musiał przełknąć gorycz porażki, tracąc na finiszu tytuł na rzecz Rakowa. Jednak w życiu prywatnym 31-letni Chorwat przeżywa wspaniałe chwile. Z ukochaną Sarą doczekali się potomstwa. Rola ojca z pewnością napędzi asa Medalików.

