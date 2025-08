Lech Poznań w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzy się z niezwykle wymagającym przeciwnikiem. Crvena Zvezda Belgrad to hegemon serbskiej piłki, który niedawno wzmocnił swoje szeregi prawdziwą gwiazdą. Do klubu dołączył Marko Arnautović, który podpisał dwuletni kontrakt. Dla kibiców "Kolejorza" to zła wiadomość, ale historia austriackiego napastnika zawiera ciekawy polski wątek.

"Zły chłopiec", którego odmieniła rodzina

Marko Arnautović przez lata pracował na opinię "złego chłopca". Urodzony w Wiedniu, syn Serba i Austriaczki, nigdy nie ukrywał swojego trudnego charakteru. Piłkarz przyznaje, że jego życie uległo diametralnej zmianie dzięki rodzinie. W jednym z wywiadów otwarcie stwierdził, że nie był aniołem, ale wszystko zmieniło się po narodzinach jego dzieci.

Kim jest Sarah Arnautović? Piękna żona z polskimi korzeniami

Kluczową postacią w życiu napastnika jest jego żona, Sarah Arnautović. Para pobrała się trzynaście lat temu i tworzy szczęśliwe małżeństwo, regularnie dzieląc się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Co ciekawe, partnerka piłkarza, z domu Lizakowski, ma polskie korzenie, co stanowi interesujący smaczek w kontekście nadchodzącej rywalizacji z Lechem Poznań. Sarah aktywnie wspiera męża w jego karierze i często pojawia się na trybunach podczas jego meczów.

Marko Arnautović ma imponującą karierę

Doświadczenie i umiejętności, jakie Marko Arnautović wniesie do drużyny mistrza Serbii, są nie do przecenienia. Jego kariera to podróż po najlepszych ligach Europy. Zaczynał w Austrii, skąd trafił do holenderskiego Twente Enschede. Później reprezentował barwy takich klubów jak Werder Brema, Stoke City, West Ham United, chiński Shanghai SIPG, Bologna, a ostatnio Inter Mediolan.

Gwiazdor Crvenej Zvezdy jest rekordzistą reprezentacji Austrii

Arnautović jest także żywą legendą reprezentacji Austrii. Zaliczył w niej już 125 występów, co czyni go absolutnym rekordzistą pod względem liczby rozegranych meczów. Jest również o krok od pobicia strzeleckiego rekordu wszech czasów. Do tej pory zdobył 41 bramek i brakuje mu zaledwie trzech trafień, aby zrównać się z legendarnym Tonim Polsterem (44 gole). Polscy kibice mogli przekonać się o jego skuteczności. Podczas EURO 2024 to właśnie Arnautović strzelił gola w wygranym 3:1 meczu grupowym z Polską.

Gdzie obejrzeć Lech Poznań — Crvena Zvezda Belgrad? O której mecz?

Transmisja z meczu odbędzie się na kanałach TVP 2, TVP Sport. Początek spotkania w Poznaniu to 6 sierpnia (środa), godz. 20:30. Ponadto będzie można relację obejrzeć na stronie sport.tvp.pl

