Wielkie zmiany w życiu Mateusza Wieteski. Z żoną Klaudią podbiją Turcję?

To niezwykle intensywny czas w życiu Mateusza Wieteski. Reprezentant Polski niedawno stanął na ślubnym kobiercu z piękną Klaudią Kurek, a teraz czeka go kolejny wielki krok – tym razem w karierze. Obrońca przenosi się do Turcji, gdzie będzie reprezentował barwy Kocaelisporu. Przed nowożeńcami otwiera się zupełnie nowy, ekscytujący rozdział.