Ivi Lopez to postać, której kibicom Rakowa Częstochowa przedstawiać nie trzeba. Hiszpański pomocnik od pięciu lat czaruje na boiskach Ekstraklasy, stając się żywą legendą klubu spod Jasnej Góry. Jednak za sukcesami sportowca często stoi wsparcie najbliższej osoby. W przypadku Lopeza jest to zjawiskowa Sheyla Felguera, której piłkarz dedykuje każdą zdobytą bramkę.

Każdy gol to serce dla Sheyli. Niezwykła historia gestu gwiazdy Rakowa

Charakterystyczny gest ułożenia dłoni w serce stał się znakiem rozpoznawczym Iviego Lopeza. Okazuje się, że ta wyjątkowa "cieszynka" ma swoją genezę i jest nierozerwalnie związana z jego ukochaną. Jak zdradziła nam przed laty sama Sheyla, pomysł narodził się jeszcze w Hiszpanii.

– Kiedyś Ivan zastanawiał się, czy pokazać po golu całusa czy może serduszko – opowiadała Sheyla Felguera w rozmowie z Super Expressem. – Wybrał to drugie. Pierwsze serduszko pokazał, gdy grał w Ponferradina. Było to podczas ostatniego meczu w lidze. Tak zostało do tej pory. Jestem mu wdzięczna za te dedykację oraz za to, że radością z bramek dzieli się ze mną – wyjawiła.

W ubiegłym sezonie Ivi Lopez osiem razy pokonywał bramkarzy rywali w lidze, a kibice za każdym razem mogli podziwiać ten romantyczny gest. Po rozgrywkach miał zabieg kolana, wyjechał do Hiszpanii, a teraz wrócił i już jest do dyspozycji trenera Marka Papszuna, który z niecierpliwością czeka na powrót hiszpańskiej gwiazdy Medalików.

Nie tylko piłka. Tak Ivi Lopez i Sheyla Felguera spędzają wolny czas

Gdy gasną światła stadionów, para uwielbia odkrywać nowe miejsca. Podróże to ich wspólna pasja. Zwiedzają Polskę, a najchętniej odwiedzają Kraków i Katowice. Nie stronią także od egzotycznych wypraw – na ich liście znalazły się już Dubaj, Malediwy, a po sezonie odwiedzili Miami i Meksyk.

Szczególne miejsce w ich sercach zajęła Warszawa. – Odkrywanie nowych miejsc sprawia nam dużo radości – przyznała Sheyla. – Bardzo spodobała nam się Warszawa. Jak zobaczysz to miasto po raz pierwszy, to nie możesz go nie polubić. Może dlatego, że przypomina nam Madryt. Mam wrażenie, że szybko potrafiłabym się odnaleźć w stolicy Polski – tłumaczyła.

Srebro z gorzkim posmakiem. Trudny koniec sezonu dla Lopeza

Finisz sezonu miał dla hiszpańskiego pomocnika słodko-gorzki smak. Raków Częstochowa do końca walczył o obronę mistrzowskiego tytułu, jednak ostatecznie musiał uznać wyższość Lecha Poznań i zadowolić się srebrnym medalem. To cenne trofeum, ale w klubie liczono na powtórzenie sukcesu sprzed roku.

Ivi Lopez przez pięć lat gry dla Rakowa zdobył mistrzostwo Polski, trzy wicemistrzostwa, dwa Puchary Polski i dwa Superpuchary. Był także królem strzelców, najlepszym pomocnikiem i piłkarzem sezonu Ekstraklasy, na stałe zapisując się w historii klubu. Jest po prostu legendą Rakowa. Na każdym kroku wspiera do ukochana Sheyla, z którą wychowuje synka.

