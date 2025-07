To już koniec pewnej ery. Jakub Piotrowski, kluczowy zawodnik Ludogorca Razgrad i reprezentant Polski, po trzech latach opuszcza bułgarskiego mistrza. Jego nowym domem ma być włoska Serie A i klub Udinese Calcio. Informację potwierdził trener bułgarskiej drużyny, który przyznał, że dla pomocnika nadchodzi czas pożegnania.

Trener Ludogorca potwierdził transfer. To ostatni mecz Piotrowskiego!

Wątpliwości co do przyszłości polskiego pomocnika rozwiał na konferencji prasowej trener Ludogorca, Rui Mota. Zapytany o sytuację Piotrowskiego przed rewanżowym meczem z Rijeką w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, wprost przyznał, że będzie to jego ostatni występ w barwach klubu. W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis.

– Oczywiście Kuba jest dla nas bardzo ważnym piłkarzem. Spędził tu dużo czasu. Rozegrał wiele dobrych meczów i zaprezentował się bardzo dobrze. Ale tak jest w piłkarskim życiu. Zawodnicy przychodzą i odchodzą. Zespół musi zareagować na jego odejście – zaznaczył portugalski szkoleniowiec.

Włosi zapłacą za Piotrowskiego ponad trzy miliony euro

Według informacji dziennikarza Gianluci Di Marzio, kwota transferu ma wynieść około trzy miliony euro. Bułgarskie media rozpisują się nawet o kwocie rzędu 3,2 mln euro. Do tego mają dojść jeszcze bonusy. Polak był zdecydowany na transfer, bo jego umowa kończy się za rok. To oznacza, że już na początku roku mógłby związać się z innym klubem na zasadzie wolnego transferu. Wtedy Ludogorec nic by nie zarobił.

Rewolucja w życiu prywatnym. Ukochana Wiktoria to jego skarb

Hitowy transfer do Włoch to nie jedyna wielka zmiana w życiu kadrowicza. Ogromne powody do radości ma również w życiu prywatnym. Jego narzeczona, Wiktoria Jankowska, jest w ciąży! Para podzieliła się radosną nowiną w czerwcu, publikując w mediach społecznościowych piękne zdjęcia z ciążowym brzuszkiem.

Para zaręczyła się podczas romantycznych wakacji na greckiej wyspie Mykonos. Pod postem informującym o ciąży posypały się gratulacje, m.in. od partnerek innych reprezentantów Polski. Bez wątpienia wsparcie pięknej Wiktorii jest dla Piotrowskiego bezcenne w tak przełomowym momencie jego kariery. Już wkrótce para rozpocznie nowy, ekscytujący rozdział życia we Włoszech.

