W ostatnich tygodniach wiele wydarzyło się w życiu reprezentanta Polski. Podczas wakacji oświadczył się partnerce Wiktorii. Zrobił to w pięknej scenerii, na greckiej wyspie Mykonos.

Piękna Wiktoria wspiera Jakuba Piotrowskiego

Jednak to nie ostatnia zmiana w jego życiu. Zdradził, że jego ukochana spodziewa się dziecka. Para podzieliła się radosną nowiną w czerwcu, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia z ciążowym brzuszkiem.

Układa mu się w życiu prywatnym, ale rozpędu nabrała także jego kariera sportowa. Bez wątpienia wsparcie pięknej Wiktorii jest dla Piotrowskiego bezcenne w tak przełomowym momencie jego kariery. Już wkrótce para rozpocznie nowy, ekscytujący rozdział życia we Włoszech.

Piotrowski jestem bardzo podekscytowany transferem do Udinese

Podczas weekendu oficjalnie ogłoszono, że w nowym sezonie Piotrowski będzie występował w Udinese, z którym podpisał czteroletni kontrakt. Włoski klub musiał wyłożyć za reprezentanta Polski ponad trzy miliony euro. Kadrowicz ponownie trafi pod skrzydła trenera Kosty Runjaicia, którego poznał podczas występów w Pogoni.

- Witajcie kibice Udinese - tymi słowami Piotrowski przywitał się z włoskim klubem. - Jestem bardzo podekscytowany, że jestem tutaj. Nie mogę się doczekać zobaczyć was na stadionie. Naprzód Udinese - dodał.

Z Ludogorcem Razgrad pożegnał się z klasą

Piotrowski z klasą pożegnał się z Ludogorcem, w którym spędził trzy lata. To najlepszy okres w jego karierze. Zdobył osiem pucharów, został kapitanem zespołu. Przypadł mu podczas tych występów tytuł najlepszego pomocnika i cudzoziemca ligi. W ostatnim meczu z Rijeką strzelił gola z rzutu karnego i wprowadził Ludogorca do III rundy Ligi Mistrzów. Czy Udinese z nim w składzie przebije się do europejskich pucharów, czy Polak będzie musiał zadowolić się tylko grą na włoskim rynku?

