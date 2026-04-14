Młody gwiazdor Barcelony, Lamine Yamal, jest w centrum uwagi hiszpańskich mediów z powodu nowego romansu.

Jego serce miała skraść Lily Rowland, 21-letnia brytyjska modelka i influencerka, która... była przyjaciółką jego byłej dziewczyny!

Czy to początek nowego, głośnego związku?

Ledwo ucichły plotki o rozstaniu Lamine Yamala z piosenkarką Nicki Nicole, a hiszpańskie media już huczą o nowym, gorącym romansie. Serce młodego gwiazdora Barcelony miała skraść zjawiskowa blondynka, która... do niedawna przyjaźniła się z jego byłą dziewczyną! Zobaczcie zdjęcia kobiety, dla której piłkarz kompletnie stracił głowę.

Zjawiskowa blondynka i seria poszlak. To ona jest nową miłością Yamala?

Na celowniku plotkarskich mediów znalazła się Lily Rowland, 21-letnia brytyjska modelka i influencerka, której profil na Instagramie śledzi ponad milion osób. Teorię o ich potajemnym romansie wysnuła dziennikarka Anna Gurguí. Poszlak jest zaskakująco dużo! Piękna Brytyjka ostatnio regularnie pojawia się na meczach Barcelony, a ona i Lamine Yamal ochoczo lajkują swoje posty w mediach społecznościowych. To jednak nie wszystko. Największe emocje budzi fakt, że Lily była przyjaciółką poprzedniej partnerki piłkarza.

Koniec przyjaźni przez romans? Zaskakujący ruch byłej dziewczyny

Jak donoszą hiszpańskie media, relacje między Lily Rowland a byłą dziewczyną Yamala, piosenkarką Nicki Nicole, uległy gwałtownemu ochłodzeniu. Obie panie, które wcześniej się przyjaźniły, kilka tygodni temu przestały obserwować swoje profile na Instagramie. W świecie celebrytów to niemal oficjalne potwierdzenie konfliktu!

Chociaż na razie to wciąż tylko poszlaki, schemat idealnie pasuje do poprzednich miłosnych podbojów młodego gwiazdora. Wszystko wskazuje na to, że starsza o dwa lata zjawiskowa modelka jest główną kandydatką do zajęcia miejsca u boku jednego z największych talentów światowej piłki. Czas pokaże, czy para w końcu zdecyduje się oficjalnie potwierdzić swój związek.

35

