Wielka wpadka TVP! Naprawdę nazwano tak Jana Urbana. Wszystko na wizji

Po długich poszukiwaniach reprezentacja Polski wreszcie ma nowego selekcjonera. Jan Urban przejął posadę zwolnioną po dymisji Michała Probierza. Kontrakt podpisał w środę, 16 lipca, a następnego dnia po raz pierwszy spotkał się w nowej roli z dziennikarzami podczas konferencji prasowej. Była to jednocześnie oficjalna prezentacja 63-latka, który przez godzinę odpowiadał na pytania zgromadzonych przedstawicieli mediów.

Skrót z tego wydarzenia zdominował w czwartek wszystkie polskie media. Konferencja Urbana była jedną z głównych wiadomości w programie TVP Info "Dzień w godzinę", który rozpoczął się o 16:00. Prowadząca go dziennikarka zaliczyła jednak sporą wpadkę.

- Nowy selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej przemówił. Został nim Jerzy Urban, który w przeszłości grał z orzełkiem na piersi, a dziś ma wyprowadzić Biało-Czerwonych z kryzysu - zapowiedziała materiał z konferencji trenera.

Warto podkreślić, że takiej wpadki spodziewano się już przed konferencją. Niektórzy bukmacherzy przyjmowali nawet zakłady, czy ktoś przejęzyczy się w ten sposób podczas spotkania z nowym selekcjonerem. Na stadionie PGE Narodowym udało się tego uniknąć, ale do "czeskiego błędu" doszło kilka godzin później na antenie TVP.

Można to zrozumieć zwłaszcza na antenie politycznego kanału TVP Info. Przez lata nazwisko Urban mocno wiązało się z Jerzym Urbanem. Był to polityk z czasów PRL-u, a także publicysta i satyryk. W wolnej Polsce zasłynął jako redaktor naczelny tygodnika "NIE". Zmarł w październiku 2022 roku w wieku 89 lat. Można jednak śmiało założyć, że to nie ostatni raz, gdy niespodziewanie pojawi się w przestrzeni publicznej za sprawą nowego selekcjonera - Jana Urbana.