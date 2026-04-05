Wielkanoc to dla polskich lekkoatletów czas na naładowanie baterii przed sierpniowymi Mistrzostwami Europy w Birmingham.

Jakub Szymański, mistrz świata w biegu na 60 metrów przez płotki, po raz pierwszy od lat spędzi święta w rodzinnym gronie.

Poznaj świąteczne tradycje Justyny Święty-Ersetic i Marii Andrejczyk oraz dowiedz się, co jedzą i jak spędzają Wielkanoc.

Sprawdź, jak polscy sportowcy łączą przygotowania do sezonu z celebrowaniem świąt w gronie najbliższych!

Jakub Szymański: Lubię spędzać czas z rodziną podczas świąt

Ostatnio życiowy sukces odniósł Jakub Szymański. W halowych mistrzostwach świata sięgnął po złoty medal w biegu na 60 metrów przez płotki. To był dla niego wzruszający moment, który w Toruniu podzielił z rodzicami. I właśnie świąteczny czas spędzi w gronie najbliższych.

- Lubię spędzać czas z rodziną podczas świąt - mówi nam Szymański. - Uważam, że tradycja jest ważna i ten czas powinno spędzać się z rodziną. To będą moje pierwsze święta w domu od wielu lat. Poprzednie spędzałem na obozach i bardzo mi brakowało tych rodzinnych świąt. Zabawa w lany poniedziałek z ekipą na zgrupowaniu, to jednak nie to samo, co kultywowanie tradycji i spędzanie świąt w rodzinnym gronie - zaznacza.

Mistrz świata wyjedzie na zgrupowanie do Hiszpanii

Mistrz świata w Wielkanoc pozwoli sobie na chwilę wytchnienia. Wszystko po to, aby później z pełną mocą ruszyć z przygotowaniami.

- Teraz mam przerwę, a ciężkie treningi czekają mnie dopiero za jakiś czas - tłumaczy Szymański. - Dlatego staram się maksymalnie wykorzystać ten moment i możliwie często być w domu rodzinnym. Przed sezonem letnim czeka mnie zgrupowanie w Hiszpanii. Spędzimy tam trzy tygodnie. Bardzo lubię to miejsce. Praca tam przynosi efekty. Zbieramy potem wymierne plony, więc i w tym roku wiążę duże nadzieje z tym zgrupowaniem - dodaje.

Maria Andrejczyk: W moim domu tradycją jest... oranżada ze skrzynki

Powody do radości w HMŚ miała także Justyna Święty-Ersetic, która wywalczyła brązowy medal w sztafecie mieszanej w konkurencji 4x400 metrów. Jej specjalnością podczas Wielkanocy jest przygotowanie żurku dla męża.

W świąteczne przygotowania zaangażowana jest także oszczepniczka Maria Andrejczyk.

- W moim domu tradycją jest... oranżada ze skrzynki - wyjawiła Andrejczyk. - Bez niej nie ma świąt. W połączeniu z sałatką warzywną - tzw. „kaczy żer”, według przepisu mojej mamy, daje to duet nie do zastąpienia. Ponadto to zawsze ja odpowiadam za malowanie pisanek - dodała.

