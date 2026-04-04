Wykształcenie Cristiano Ronaldo szokuje. Wyrzucili go ze szkoły, bo rzucił krzesłem w nauczyciela

Młody Cristiano Ronaldo, mając 14 lat, został wydalony ze szkoły po incydencie z nauczycielem.

Zamiast nauki, postawił wszystko na piłkę nożną, co zaowocowało jedną z najbardziej spektakularnych karier w historii sportu.

Jego historia pokazuje, że sukces nie zawsze wymaga formalnego wykształcenia, a ciężka praca i determinacja mogą prowadzić na szczyt.

Dowiedz się, dlaczego Ronaldo rzucił krzesłem i jak to zdarzenie wpłynęło na jego drogę do bycia ikoną futbolu!

Cristiano Ronaldo uczęszczał do szkoły podstawowej Escola Básica e Secundária João Gonçalves Zarco na Maderze, a później - po przeniesieniu do Lizbony w wieku 12 lat (gdy Sporting CP kupił go za równowartość 1500 funtów) - kontynuował edukację w Escola EB2 de Telheiras. Nie był jednak pilnym uczniem. Brak zainteresowania lekcjami, problemy z koncentracją i ciągłe marzenia o karierze zawodowego piłkarza sprawiły, że szkoła szybko zeszła na dalszy plan. Potem wybuchł skandal. O tym przeczytasz pod naszą galerią.

Cristiano Ronaldo rzucił krzesłem w nauczyciela

Gdy Portugalczyk miał 14 lat, doszło do incydentu, który na zawsze zakończył przygodę Cristiano Ronaldo z tradycyjną edukacją. Według relacji medialnych młody piłkarz rzucił krzesłem w nauczyciela, który – jak twierdził przyszły gwiazdor – nie okazywał mu szacunku i zażartował obraźliwie o jego biednej rodzinie. Incydent doprowadził do wyrzucenia go ze szkoły. W tym samym czasie, za zgodą matki Dolores i tutora z akademii Sportingu Leona Pontesa, Cristiano porzucił naukę całkowicie, by skupić się wyłącznie na treningach.

Cristiano Ronaldo nie skończył nawet podstawówki

Cristiano Ronaldo nie ukończył zatem nawet pełnej szkoły podstawowej (w Portugalii odpowiada to mniej więcej 6. klasie lub niższemu poziomowi). Nie ma matury, nie mówiąc o studiach wyższych. Mimo to nie żałuje swoich decyzji związanych z edukacją. Już jako nastolatek wierzył, że ma talent wystarczający do gry na najwyższym poziomie. Historia pokazała, że miał rację. Zamiast ławek szkolnych wybrał boisko – i osiągnął wszystko: pięć Złotych Piłek, triumf w Lidze Mistrzów z Manchesterem United, Realem Madryt i Juventusem, rekordowe liczby goli oraz status ikony globalnego futbolu.

Dziś CR7 jest przykładem, że sukces nie zawsze wymaga dyplomu. Sam Cristiano Ronaldo wielokrotnie podkreślał w wywiadach, jak ważna jest ciężka praca, determinacja i poświęcenie. I że jego wykształcenie to przede wszystkim akademia Sportingu, tysiące godzin treningów i lekcje życia wyniesione z boiska. Potrafi biegle posługiwać się kilkoma językami (portugalski, angielski, hiszpański, włoski), zarządza ogromnym biznesem, marką CR7 i fundacją charytatywną. Zdobył też tytuły honorowe – m.in. doktoraty honoris causa z uczelni w Lizbonie i innych instytucji za wkład w sport i motywację młodych ludzi.

