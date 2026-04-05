Paweł Fajdek: Wielkanoc w rytmie treningu w RPA

Dla utytułowanego młociarza okres świąteczny nie oznacza przerwy od sportowego reżimu. Wręcz przeciwnie, to czas wytężonej pracy na zgrupowaniu w Afryce.

- Szkoda, że RPA jest tak daleko, bo przyjemnie byłoby sobie spędzić święta z rodzinką - mówi Fajdek w rozmowie z Super Expressem. - Zwłaszcza w tym okresie. Moja córka idzie w tym roku do komunii, więc o wiele przyjemniej spędza się ten czas. Jest koszyczek, są dodatkowe zajęcia związane z uczęszczaniem na nauki przed komunią. Znów mnie coś omija, znów coś tracę. Natomiast zdrowie i powrót do formy jest bardzo ważny. Trzeba pracować i także zarabiać na prezenty komunijne. Coś za coś - dodaje.

Córka przygotowała sałatkę jarzynową

Lekkoatleta przyznał, czego w RPA brakuje mu podczas Świąt Wielkanocnych.

- Jeśli chodzi o to, czego najbardziej będzie brakować, to ja jestem ogromnym zwolennikiem sałatki jarzynowej - zdradza Fajdek. - Nauczyłem córkę robić moją ulubioną. Z tego co wiem, to przygotowywała sałatkę na święta. Mają mi zostawić w słoiku, żebym spróbował. Zobaczymy, czy się uda. Najczęściej jest to pierwszy produkt, który znika ze stołu i z lodówki - opowiada.

Dwa miesiące temu młociarz przeszedł zabieg barku

Przypomnijmy, że młociarz w lutym przeszedł zabieg.

„Jak wiadomo sport, to nie tylko sukcesy i przyjemne chwilę. Zdecydowanie więcej jest w tym ciężkiej pracy, łez i cierpienia. Tym razem padło na mnie i tą drugą opcję ale... Jak wiecie doskonale, uwielbiam hardcorowe sytuacje i ta właśnie taka jest. Operacja stawu barkowego wykluczy mnie na dłuższą chwilę” - napisał wtedy Fajdek.

Natalia Bukowiecka: Święta w domu po wielkim sukcesie

Zupełnie inne plany na Wielkanoc ma Natalia Bukowiecka. Przypomnijmy, że Bukowiecka w halowych mistrzostwach świata w Toruniu wywalczyła srebrny medal w biegu na 400 metrów. Wyrównała rekord Polski. Po sportowych emocjach lekkoatletka cieszy się na powrót do rodzinnego domu.

- Cieszę się, że święta spędzę w domu. Chętnie pomogę rodzicom, choć raczej w mniej wymagających pracach – wyjawia nam Bukowiecka.

Zapytana o specjalizację w kuchennych przygotowaniach, z uśmiechem zdradza swoje ulubione zadania.

- W czym się najlepiej odnajduję? W przygotowywaniu słodkości i oczywiście… w ich jedzeniu – żartuje wicemistrzyni świata.

