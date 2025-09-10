Właściciel Pogoni Szczecin nie wytrzymał po tym, jak rosyjskie drony spadły na Polskę! Ostry wpis o Izraelu i Rosji

Rosyjskie drony nad Polską. Właściciel Pogoni wyzywa Rosję i Izrael

Wojna w Ukrainie trwa już od kilku lat i już nie raz zdarzało się, że różne obiekty wkraczały w polską przestrzeń powietrzną – były to drony rosyjskie lub ukraińskie rakiety przeciwlotnicze, a jeden z takich incydentów zakończył się śmiercią dwóch rolników w Przewodowie. Jednak takiej sytuacji, jak ta w nocy z 9 na 10 września 2025 roku, jeszcze nie było. Rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a skala tego wydarzenia była na tyle duża, że polskie oraz sojusznicze wojsko zareagowało wysłaniem myśliwców, które miały za zadanie zneutralizować wrogie obiekty. Już teraz wiadomo, że części dronów spadły m.in. na dom mieszkalny w Wyrykach pod Włodawą.

Do całej sytuacji odniósł się Alex Haditaghi, nowy właściciel Pogoni Szczecin. Biznesmen jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, często wchodzi w dyskusje nawet ze zwykłymi kibicami innych drużyn czy samej Pogoni. Tym razem postanowił w bardzo ostrych słowach odnieść się do sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie. – Je**ć Izreal, Je**ć Rosję, Je**ć IDF (siły zbrojne Izraela – przyp. red.). Je**ć każdego kto myśli, że to ok zabijać lub głodzić dzieci, niewinnych ludzi, cywilów czy atakować suwerenne państwa – napisał Haditaghi na portalu X.

W oczywisty sposób odniósł się on nie tylko tylko do działań Rosji, ale też Izraela i jego sił zbrojnych, które dokonują ludobójstwa na terenie Gazy. Co więcej, dzień wcześniej Izrael zbombardował nawet cele w Dosze, stolicy Kataru. Niestety, w przeciwieństwie do Rosji, na Izrael praktycznie nie są nakładane żadne sankcje i nie ponosi on większych konsekwencji swoich działań. Co więcej, wiele osób publicznych czy polityków nawet boi się otwarcie krytykować Izrael.

