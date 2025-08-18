Wojciech Fibak bez ogródek o Donaldzie Trumpie. Zna go kilkadziesiąt lat. "To jest wstrętne"

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-08-18 15:42

Nie wszyscy wiedzą, że Wojciech Fibak i Donald Trump znają się od kilkudziesięciu lat. Wiąże się to między innymi z bogatą karierą legendarnego polskiego tenisisty. O ich relacji Fibak opowiedział więcej tuż przed obecną prezydenturą Trumpa. - To jest wstrętne - komentował na antenie radia TOK FM drugą twarz prezydenta USA w relacjach prywatnych.

Wojciech Fibak i Donald Trump poznali się w latach 70. ubiegłego wieku. To wtedy legenda polskiego tenisa odnosiła swoje największe sukcesy, z wygraniem deblowego Australian Open na czele. Przyszłego prezydenta USA Fibak poznał dzięki tenisowi, ale ta relacja rozwinęła się nie tylko na sportowej stopie. Więcej o znajomości z Trumpem 72-latek opowiedział na początku tego roku w radiu TOK FM - tuż przed nową prezydenturą amerykańskiego multimilionera.

Karol Nawrocki nie poleciał do USA. Wprost przyznał, dlaczego tak się stało

Wojciech Fibak i Donald Trump
15 zdjęć

Wojciech Fibak o drugiej twarzy Donalda Trumpa

Donald Trump, kiedy kogoś poznaje, kiedy mu zależy na znajomości, podziwia kogoś albo potrzebuje, to potrafi być bardzo miły. Powiedziałbym nawet, że jest czuły, delikatny - mówił Fibak w styczniu tego roku w rozmowie z Jackiem Żakowskim. Szybko przeszedł jednak do drugiej twarzy amerykańskiego prezydenta.

Kiedy relacja skończy się, bo ktoś mu podpadnie, to wtedy lepiej nie być wrogiem Trumpa. Wiem, jakich epitetów wtedy używa, jak nazywa ludzi. To jest wstrętne - podkreślił były tenisista. Dodał też, że wielu jego dobrych znajomych utrzymuje kontakty z Trumpem z rozsądku, ale niewielu popiera tę jego mroczną stronę.

Tomasz Adamek głosował na Trumpa. Teraz zareagował na to, co robi prezydent USA w sprawie Rosji

Fibak obawiał się też ludzi dookoła głowy Stanów Zjednoczonych, jego doradców. Był jednak dobrej myśli w kontekście relacji na linii Biały Dom - Polska.

On kocha Polskę, bardzo lubi Polaków. Ma ogólnie słabość do Słowian, trochę przez Ivanę Trump [była żona z Czechosłowacji - red.] - stwierdził 72-latek, mówiąc o "słabości Trumpa do Europy Wschodniej i Polski". Przypominał też pamiętne wystąpienie z 2017 r. i pierwszej kadencji Amerykanina, gdy zachwycił Polaków przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody
Pytanie 1 z 10
Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TENIS
DONALD TRUMP
WOJCIECH FIBAK
PREZYDENT USA