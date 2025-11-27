Wojciech Szczęsny zapytał Flicka o swój nałóg. Zaskakująca odpowiedź trenera Barcelony

Wojciech Szczęsny to jeden z najlepszych bramkarzy swojego pokolenia, jednak przez lata ciągnie się za nim łatka palacza. W szczerym wywiadzie dla gq.pl Polak wraca do słynnego incydentu w Arsenalu, który kosztował go karierę w tym klubie. Jak sam przyznaje, cena za jednego papierosa okazała się zbyt wysoka. Mówi też, jak na palenie reaguje trener Barcelony Hansi Flick.

  • Wojciech Szczęsny wraca do incydentu w Arsenalu, który kosztował go karierę w klubie, ujawniając, jak jeden papieros zaważył na jego przyszłości.
  • Bramkarz Barcelony, Hansi Flick, zaskakująco reaguje na nałóg Szczęsnego, pokazując, że liczy się tylko jedno – jego gra na boisku.
  • Jak na palenie Szczęsnego reaguje Jan Tomaszewski i czy "Fumador" wciąż pali po meczach?

Palenie papierosów w świecie profesjonalnego sportu budzi niedowierzanie, a w przypadku sportowca tej klasy co Wojciech Szczęsny, stało się wręcz jego znakiem rozpoznawczym. W Hiszpanii przylgnęło do niego nawet przezwisko "Fumador", czyli "Palacz". Bramkarz podchodzi jednak do tego z dystansem, a jego obecny klub nie widzi w tym problemu, o ile nie wpływa to na jego formę.

"Fumador". Zgoda trenera na palenie

Szczęsny ujawnił, że niedawno poruszył ten temat ze swoim trenerem, pytając, czy jego wizerunek nie stał się obciążeniem dla klubu. Odpowiedź była jednoznaczna i pokazuje, jak wielkim zaufaniem cieszy się Polak u Hansiego Flicka.

- Trener odpowiedział, że liczy się tylko to, co robię na boisku. „Dopóki jesteś tam superprofesjonalny, możesz sobie zapalić nawet podczas parady, kiedy świętujemy zdobycie tytułu” - relacjonuje Szczęsny w wywiadzie dla gq.pl.

Takie podejście to efekt lat doświadczeń i wypracowanej pozycji. Niestety, na początku kariery jeden papieros kosztował go znacznie więcej.

Ten jeden papieros. Incydent, który zakończył erę w Arsenalu

Historia sięga stycznia 2015 roku. Arsenal przegrał ważny mecz z Southampton 0:2, a sfrustrowany Szczęsny po spotkaniu zapalił papierosa pod prysznicem. Został na tym przyłapany przez legendarnego menedżera, Arsène'a Wengera. Konsekwencje były natychmiastowe: wysoka grzywna, usunięcie z pierwszego składu, a wkrótce potem wypożyczenie do AS Roma. To był faktyczny koniec jego przygody z Arsenalem, dla którego rozegrał 181 spotkań i aż 72 razy zachował czyste konto.

- W Arsenalu był zakaz palenia w szatni. Trener Arsène Wenger wiedział, że paliłem. Paliłem po każdym meczu. Dzisiaj on twierdzi, że mi się tylko wydaje, że wiedział, bo on nie miał o tym pojęcia. Ja uważam, że wiedział, ale udawał, że nie wie - wspomina bramkarz.

Jak dodaje, kluczowy był fatalny występ w meczu z Southampton. To właśnie słaba gra sprawiła, że menedżer postanowił zareagować.

Szczęsny: Dziś postąpiłbym inaczej

Po latach Szczęsny przyznaje, że żałuje nie samego palenia, a braku odpowiedniej relacji z trenerem. Uważa, że gdyby wcześniej zbudował z nim bliższą więź, mógłby uniknąć tak drastycznych konsekwencji.

- Dziś by się to nie zdarzyło, bo wcześniej bym sobie zbudował z trenerem taką relację, która pozwoliłaby mi powiedzieć: „Arsène, sorry, ale ja mam potrzebę zapalenia w szatni, przepraszam, wiem, że ci się to nie podoba, rozumiem, będę palił na stronie, żeby nie dawać złego przykładu” - analizuje Szczęsny.

Polak nie ukrywa, że nie chciał opuszczać Londynu, a cena, jaką zapłacił za tamten błąd, była niewspółmiernie wysoka. Ten incydent stał się dla niego bolesną lekcją, która ukształtowała jego dalsze podejście do profesjonalizmu i relacji w świecie futbolu.

Wielkim przeciwnikiem nałogu Szczęsnego jest Jan Tomaszewski, któremu nie podoba się obnoszenie się z nim publicznie. - Trzeba unikać takich sytuacji. Po co dawać komuś okazję, żeby mogli go atakować. Na zdjęciu z papierosem… Mam nadzieję, że to było po raz ostatni – skomentował dla „Super Expressu”.

