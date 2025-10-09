Wojciech Szczęsny, znany bramkarz, skrywa pewien szczegół w swoim pełnym imieniu, który łączy go z setkami tysięcy Polaków.

Jego drugie imię jest niezwykle popularne w Polsce, nosi je ponad pół miliona osób, w tym wiele legend sportu.

Dowiedz się, jakie jest to imię i które inne sławy polskiego sportu je dumnie noszą!

Drugie imię Wojciecha Szczęsnego. To jedno z najpopularniejszych imion w Polsce

Wojciech Szczęsny, którego kariera w klubach takich jak Arsenal, Juventus, a ostatnio FC Barcelona, budzi podziw na całym świecie, ma dane personalne, które mogą zaskoczyć niejednego kibica. Pełne imię i nazwisko bramkarza reprezentacji Polski brzmi Wojciech Tomasz Szczęsny. Choć na co dzień posługuje się wyłącznie pierwszym imieniem, drugie jest niezwykle popularne i głęboko zakorzenione w polskiej kulturze.

Okazuje się, że imię Tomasz to prawdziwy fenomen.

- Imię Tomasz nosiło 535 129 osób, co dawało mu 3. miejsce w rankingu popularności imion męskich w Polsce - wynika z danych Rejestru PESEL na rok 2025. Mimo że w ostatnich latach jego popularność nieco spada, wciąż jest to jedno z najczęściej spotykanych imion w naszym kraju, ustępując miejsca jedynie Piotrowi i Krzysztofowi.

Nie tylko Szczęsny. Te gwiazdy sportu również mają na imię Tomasz

Wojciech Tomasz Szczęsny znajduje się w doborowym towarzystwie. Imię to nosiło i nosi wielu wybitnych sportowców, którzy, podobnie jak on, dostarczali Polakom niezapomnianych emocji. Najsłynniejszym z nich jest bez wątpienia Tomasz Adamek, legendarny bokser, mistrz świata w dwóch kategoriach wagowych, którego walki gromadziły przed telewizorami miliony widzów.

Ale to nie koniec listy. W świecie sportów motorowych królował Tomasz Gollob, ikona polskiego żużla i indywidualny mistrz świata. W lekkoatletyce wielkie sukcesy odnosił kulomiot Tomasz Majewski, dwukrotny mistrz olimpijski. Na boiskach piłkarskich imię to rozsławiali tacy zawodnicy jak Tomasz Frankowski, Tomasz Hajto czy Tomasz Kłos. Warto również wspomnieć o siatkarzu Tomaszu Fornalu, który jest jednym z filarów obecnej reprezentacji Polski. Imię to nosi również niemiecki piłkarz Thomas Müller, mistrz świata z 2014 roku.

