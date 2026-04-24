Wstrząs w świecie sportu. Upadek, infekcja i nagła śmierć 30-latka

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-04-24 20:10

Tragiczne informacje napłynęły z zespołu kolarskiego Nu Colombia Continental. W piątek w Oviedo zmarł 30-letni Cristian Muñoz. Kolumbijczyk uczestniczył w kraksie podczas wyścigu w minioną sobotę, doznał urazu kolana, a w kolejnych dniach w jego organizmie rozwinęła się groźna infekcja.

Cristian Munoz

i

Autor: UAE Team Emirates-XRG/ Materiały prasowe

Jak poinformowała drużyna, przyczyną śmierci były powikłania medyczne będące następstwem wypadku, do którego doszło podczas Tour du Jura. Początkowo wydawało się, że obrażenia nie są poważne. Po upadku zawodnik trafił do ośrodka medycznego, gdzie opatrzono ranę lewego kolana.

Po przyjeździe do Oviedo, gdzie miał wystartować w Vuelta a Asturias, ponownie przeszedł badania. Wtedy lekarze wykryli trudną do opanowania infekcję. W kolejnych godzinach jego stan gwałtownie się pogorszył i mimo starań medyków zmarł w piątek rano. Według informacji hiszpańskiego Eurosportu przyczyną była sepsa.

Zawody Vuelta a Asturias rozpoczęły się w czwartek bez udziału Muñoza, a dzień później jego zespół nie stanął na starcie etapu.

W przeszłości Kolumbijczyk ścigał się na najwyższym poziomie. W latach 2019–2021 był zawodnikiem UAE Team Emirates, gdzie jeździł m.in. u boku Tadej Pogačar.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIERĆ
KOLARSTWO