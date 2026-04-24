Wszyscy przeciwko Piesiewiczowi. Domagają się dymisji! Specjalny list, był Małysz

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-04-24 16:04

Prezesi polskich związków sportowych wspólnie z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim podczas piątkowego spotkania na stadionie PGE Narodowy w Warszawie wydali oświadczenie, w którym wezwali prezesa PKOl Radosław Piesiewicz do rezygnacji ze stanowiska.

Afera przed IO. Piesiewicz i Małysz przyjechali do ministra sportu

Autor: Piotr Grzybowski

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy ministra w związku z kryzysem wokół sponsora generalnego PKOl – firmy Zondacrypto.

Rutnicki podkreślił, że najważniejsze jest zachowanie dobrego wizerunku polskich sportowców. Zaznaczył, że powinien on być traktowany jako dobro narodowe, które wymaga szczególnej ochrony. Dodał jednocześnie, że ostatnie wydarzenia i poważny kryzys wizerunkowy wokół PKOl uderzają w cały polski sport i sam Komitet.

ZOBACZ TEŻ: Olimpijka dostała pieniądze, oficjalnie to potwierdziła. Już powiedziała co z nimi zrobi

Po zakończeniu spotkania prezesi związków przedstawili wspólne stanowisko, w którym wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec działań Piesiewicza. Wskazali, że doprowadziły one do utraty zaufania do PKOl oraz negatywnie wpłynęły na postrzeganie całego środowiska sportowego, w tym instytucji wspierających sport, takich jak spółki Skarbu Państwa czy Wojsko Polskie. Treść oświadczenia odczytał m.in. Robert Korzeniowski.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Adam Małysz, Adam Korol oraz członkini MKOl Maja Włoszczowska.

Kacper Tomasiak
Galeria zdjęć 8

Przypomnijmy, że po podpisaniu w październiku umowy sponsorskiej z Zondacrypto PKOl zapowiedział, że po raz pierwszy nagrody otrzymają także olimpijczycy zajmujący miejsca 4–8 podczas zimowych igrzysk we Włoszech, a premie miały być wypłacane w tokenach.

ZOBACZ TEŻ: Polski sport zaufał Zondacrypto. Kluby kończą współpracę, ale pierwszy był... Juventus

17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo dotyczące działalności tej firmy. Postępowanie obejmuje podejrzenia oszustw na dużą skalę oraz prania pieniędzy. W momencie jego rozpoczęcia straty szacowano na co najmniej 350 mln zł, jednak – jak podkreślają śledczy – kwota ta stale rośnie, podobnie jak liczba poszkodowanych.

Wśród nich są także polscy sportowcy, którzy informowali, że nie zdążyli wypłacić środków z kont na platformie Zondacrypto. Łączna wartość nagród, jakie miały zostać przekazane w tokenach za wyniki na tegorocznych igrzyskach we Włoszech, wynosi 1,38 mln zł.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAŁYSZ
PIESIEWICZ