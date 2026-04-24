Wszyscy przeciwko Piesiewiczowi. Domagają się dymisji! Specjalny list, był Małysz

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy ministra w związku z kryzysem wokół sponsora generalnego PKOl – firmy Zondacrypto.

Rutnicki podkreślił, że najważniejsze jest zachowanie dobrego wizerunku polskich sportowców. Zaznaczył, że powinien on być traktowany jako dobro narodowe, które wymaga szczególnej ochrony. Dodał jednocześnie, że ostatnie wydarzenia i poważny kryzys wizerunkowy wokół PKOl uderzają w cały polski sport i sam Komitet.

Po zakończeniu spotkania prezesi związków przedstawili wspólne stanowisko, w którym wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec działań Piesiewicza. Wskazali, że doprowadziły one do utraty zaufania do PKOl oraz negatywnie wpłynęły na postrzeganie całego środowiska sportowego, w tym instytucji wspierających sport, takich jak spółki Skarbu Państwa czy Wojsko Polskie. Treść oświadczenia odczytał m.in. Robert Korzeniowski.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Adam Małysz, Adam Korol oraz członkini MKOl Maja Włoszczowska.

Przypomnijmy, że po podpisaniu w październiku umowy sponsorskiej z Zondacrypto PKOl zapowiedział, że po raz pierwszy nagrody otrzymają także olimpijczycy zajmujący miejsca 4–8 podczas zimowych igrzysk we Włoszech, a premie miały być wypłacane w tokenach.

17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo dotyczące działalności tej firmy. Postępowanie obejmuje podejrzenia oszustw na dużą skalę oraz prania pieniędzy. W momencie jego rozpoczęcia straty szacowano na co najmniej 350 mln zł, jednak – jak podkreślają śledczy – kwota ta stale rośnie, podobnie jak liczba poszkodowanych.

Wśród nich są także polscy sportowcy, którzy informowali, że nie zdążyli wypłacić środków z kont na platformie Zondacrypto. Łączna wartość nagród, jakie miały zostać przekazane w tokenach za wyniki na tegorocznych igrzyskach we Włoszech, wynosi 1,38 mln zł.