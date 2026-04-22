Polski sport zaufał Zondacrypto. Kluby kończą współpracę, pierwszy był... Juventus

Były ostrzeżenia, mówiło się, że sprawa jest podejrzana. O PKOl mówi się najgłośniej w sprawie współpracy z Zondacrypto, ale firma reklamowała się też w innych miejscach. Nawet w Juventusie. Teraz wszyscy użytkownicy giełdy krytowalut mają problem z wypłaceniem pieniędzy.

Szymon Jadczak i Karolina Wysota dotarli do analiz sugerujących gwałtowny spadek rezerw giełdy kryptowalut. Z danych firmy Recoveris wynika, że miesięczny poziom rezerw bitcoinów (BTC) między sierpniem 2024 a marcem 2026 zmniejszył się aż o około 99,7 proc. Warto jednak podkreślić, że chodzi wyłącznie o portfele znane analitykom, a nie o całość zasobów należących do giełdy.

Zondacrypto mocno angażowała się w sponsoring sportowy, nie ograniczając się tylko do Polski. Lista wspieranych podmiotów była bardzo szeroka — znajdowały się na niej zarówno znane kluby, jak wspomniany Juventus, ale również Bologna i Parmą. Przedstawiciele Juventusu przekazali Business Insider Polska, że współpraca zakończyła się już w połowie 2025 roku, choć szczegóły rozstania nie zostały ujawnione.

Na krajowym podwórku firma pełniła rolę głównego sponsora Lechii Gdańsk, była też ważnym partnerem Rakowa Częstochowa, w tym sponsorem stadionu. Współpracowała również z Pogonią Szczecin, GKS Katowice czy Wieczystą Kraków.

Firma angażowała się także w inne dyscypliny — sponsorowała kobiecą drużynę kolarską oraz prestiżowe wyścigi, takie jak Tour de Pologne czy Giro d’Italia. Wśród ambasadorów marki znaleźli się m.in. Wojciech Szczęsny, Mattia Perin, Giorgio Chiellini oraz kolarka Katarzyna Niewiadoma.

3 kwietnia giełda przerwała aktywność w mediach społecznościowych. W jej imieniu głos zabrał prezes Przemysław Kral, który w obszernym oświadczeniu próbował uspokoić inwestorów. Już teraz jednak wiadomo, że sytuacja firmy pozostaje napięta, a wręcz przegrana.

O tym, że olimpijczycy — w większości — nie mogą zamienić zdobytych w ramach olimpijskich sukcesów premii na złotówki — media donoszą od kilku dni. Z najnowszych informacji wynika, że jedynym klubem piłkarskim w Polsce, który jasno potwierdził zerwanie umowy, jest Raków Częstochowa. Kolejne zespoły Ekstraklasy (Pogoń, GKS Katowice) są już na etapie formalnego wychodzenia z umów. Reszta klubów raczej „czeka” lub unika publicznych deklaracji, co wynika m.in. z zapisów kontraktowych i ryzyka prawnego.