Wyjątkowe nagranie 10-letniej Igi Świątek! Była żartownisią od najmłodszych lat [WIDEO]

Wyjątkowe wideo 10-letniej Igi Świątek

Iga Świątek po wygranym Wimbledonie wróciła na podium rankingu WTA. Polka dopisała do swojego konta kolejny triumf w wielkoszlemowych zmaganiach. Do pełni szczęścia brakuje jej już tylko triumfu w Australian Open, co pozwoli jej skompletować wszystkie tytuły. W sieci pojawiło się interesujące nagranie, które pokazuje Igę Świątek sprzed kilkunastu lat. Już jako dziesięciolatka Iga wygrała turniej w Piotrkowie Trybunalskim.

Już wtedy na jej twarzy gościł charakterystyczny uśmiech i poczucie humoru, - Gratuluję drugiego miejsca – powiedziała rozczulająco o swojej przeciwniczce w wielkim finale turnieju.

A comedian from the very beginning 😅'It was really the hardest against the second seed and I sincerely congratulate her on her second place'Source: teleexpresstvp / Instagram pic.twitter.com/JHTDdy5Gkw— Ewa | Iga Wimbledon Champion (@Strzewa91) July 13, 2025

Ranking WTA. Iga Świątek znów na podium!

Iga Świątek po sobotnim zwycięstwie w wielkoszlemowym Wimbledonie awansowała z czwartej na trzecią pozycję w światowym rankingu tenisistek WTA. Liderką zestawienia pozostaje Aryna Sabalenka, a pierwszą dziesiątkę po raz pierwszy w karierze zamknęła Amanda Anisimova – finałowa rywalka Polki, która zajmuje obecnie siódmą lokatę.

Świątek w sobotnim finale pokonała Anisimovą 6:0, 6:0, odnosząc pierwsze zwycięstwo na londyńskiej trawie i szósty w ogóle triumf w turnieju wielkoszlemowym. Dzięki temu zmniejszyła stratę do drugiej w rankingu Coco Gauff do 856 punktów.

Miejsca pozostałych Polek w rankingu

W rankingu WTA niezmiennie prowadzi Sabalenka, która ma blisko 5 tysięcy punktów przewagi nad Gauff. Spadek z drugiego na czwarte miejsce zanotowała Jessica Pegula, a o dwie pozycje – na piątą – awansowała 18-letnia Mirra Andriejewa. To najwyższe miejsce w karierze młodej Rosjanki.

W czołówce pozostały także dwie inne reprezentantki Polski. Magdalena Fręch utrzymała 24. miejsce, natomiast Magda Linette przesunęła się z 29. na 28. pozycję.

W rankingu „Race to the WTA Finals”, który wyłania osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Rijadzie, także prowadzi Sabalenka, która już zapewniła sobie udział w imprezie. Na drugie miejsce awansowała Świątek, trzecia jest Gauff.