Nowy partner Igi Świątek pęka z dumy: Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy!

Iga Świątek i norweski tenisista Casper Ruud już wkrótce stworzą parę ku uciesze ich kibiców. Polka i Norweg połączą siły w rewolucyjnym turnieju miksta US Open 2025. Aby zwiększyć zainteresowanie tymi rozgrywkami, organizatorzy postanowili, że tym razem w zawodach wezmą udział największe gwiazdy, które w parach stoczą walkę o okrągły milion dolarów!

Iga Świątek i Casper Ruud darzą się sympatią

Iga Świątek i Casper Ruud darzą się dużą sympatią. Norweg często bardzo ciepło wypowiadał się o Polce, a kiedy ostatnio nasza gwiazda wpadła w dołek formy i przegrywała mecze na mączce, w mediach społecznościowych pocieszał ją w pięknych słowach. "Hej Iga, nie łam się! Podobnie jak miliony innych ludzi uwielbiam oglądać, jak grasz. To nie był twój dzień, ale inspirujesz tak wielu i wrócisz silniejsza niż kiedykolwiek!!" - w tych słowach Casper Ruud zwrócił się do Igi Świątek po jej dotkliwej klęsce 1:6, 1:6 z Coco Gauff w Madrycie.

Iga Świątek też komplementowała Caspera Ruuda, komentując informację, że w US Open stworzą parę w turnieju miksta w rozmowie z Tennis Channel. - To świetna osoba, on również mnie inspiruje. Jest bardzo skromny i miły, a także to prawdziwy dżentelmen. Dlatego cieszę się, że zagramy razem w turnieju miksta w US Open. Cieszę się również, że wygrał w Madrycie, ponieważ oglądałem jego mecze i grał niesamowicie, więc na pewno na to zasłużył - powiedziała Iga Świątek o Casperze Ruudzie.

Casper Ruud do Igi Świątek: Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy

Po spektakularnym triumfie Igi Świątek w Wimbledonie Casper Ruud nagrał sympatyczne wideo, w którym pogratulował Polce wspaniałego sukcesu. Norweski tenisistka ostatnio zmagał się z kontuzją, ale zapewnia, że będzie gotowy na turniej miksta US Open i stworzy z naszą gwiazdą silną parę.

Cześć Iga, tu Casper! Chciałem tylko ci bardzo pogratulować twojego zwycięstwa w Wimbledonie. To był fenomenalny tenis przez te dwa tygodnie. Proszę zachowaj też trochę tej dobrej gry na nasz turniej miksta. Przygotuje się na ten turniej w US Open, w którym z tobą zagram. Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy, że będę twoim partnerem po tym jak teraz grałaś. Myślę, że sobie dobrze poradzimy. Ciesz się tym zwycięstwem i do zobaczenia wkrótce - powiedział Casper Ruud w skierowanych do Igi Świątek słowach.

