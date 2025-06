Iga Świątek o swoim nowym partnerze: Jest skromny i miły, to prawdziwy dżentelmen!

Iga Świątek w ostatnich latach skupiała się głównie na singlu, ale teraz dała się skusić i zagra w turnieju miksta na US Open 2025. Partnerem Polki nie będzie tym razem Hubert Hurkacz. Świątek połączy siły z norweskim tenisistą Casperem Ruudem. W turnieju miksta US Open zagrają największe gwiazdy. Na liście startowej znalazło się aż dziewięciu tenisistów i dziewięć tenisistek z czołowych dziesiątek światowych rankingów. Ma to być gwarancją najwyższego poziomu sportowego i niezwykłych emocji dla kibiców. I przede wszystkim przyciągnie tłumy kibiców na trybuny i przed telewizory.

Imponująca jest pula nagród: zwycięska para w turnieju miksta US Open 2025 zarobi aż 1 milion dolarów do podziału. Turniej zostanie rozegrany na kortach Arthura Ashe'a i Louisa Armstronga (dwie główne areny US Open) w dniach 19-20 sierpnia, czyli przed turniejami singla. Poza finałem mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów, a sety do czterech wygranych genów. Finał będzie już dłuższy - sety do sześciu wygranych gemów.

Iga Świątek i Casper Ruud zagrają razem w turnieju miksta US Open! Polka komentuje

Iga Świątek i Casper Ruud darzą się sympatią. Norweg często bardzo ciepło wypowiadał się o Polce, a kiedy ostatnio nasza gwiazda wpadła w dołek formy, w mediach społecznościowych pocieszał ją w pięknych słowach. "Hej Iga, nie łam się! Podobnie jak miliony innych ludzi uwielbiam oglądać, jak grasz. To nie był twój dzień, ale inspirujesz tak wielu i wrócisz silniejsza niż kiedykolwiek!!" - w tych słowach Casper Ruud zwrócił się do Igi Świątek po jej dotkliwej klęsce 1:6, 1:6 z Coco Gauff w Madrycie.

Teraz Iga Świątek komplementowała Caspera Ruuda, komentując informację, że w US Open stworzą parę w turnieju miksta w rozmowie z Tennis Channel.

To świetna osoba, on również mnie inspiruje. Jest bardzo skromny i miły, a także to prawdziwy dżentelmen. Dlatego cieszę się, że zagramy razem w turnieju miksta w US Open. Cieszę się również, że wygrał w Madrycie, ponieważ oglądałem jego mecze i grał niesamowicie, więc na pewno na to zasłużył - powiedziała Iga Świątek o Casperze Ruudzie.

Ostateczny termin zgłoszeń do turnieju miksta US Open 2025 upływa 28 lipca. Wówczas osiem najlepszych duetów z najwyższym łącznym rankingiem singlowym (suma miejsc rankingowych obojga graczy) uzyska bezpośredni awans do głównej drabinki turniejowej. Pozostałe osiem miejsc zostanie przyznanych na zasadzie dzikich kart. Taki system ma zapewnić zarówno udział czołówki, jak i szansę dla par, które mogą stworzyć ciekawe i nieoczywiste duety.

Lista zgłoszeń miksta US Open 2025

Iga Świątek i Casper Ruud

Emma Navarro i Jannik Sinner

Zheng Qinwen i Jack Draper

Jessica Pegula i Tommy Paul

Jasmine Paolini i Lorenzo Musetti

Jelena Rybakina i Taylor Fritz

Mirra Andriejewa i Daniił Miedwiediew

Madison Keys i Frances Tiafoe

Aryna Sabalenka i Grigor Dymitrow

Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas

Emma Raducanu i Carlos Alcaraz

Belinda Bencić i Alexander Zverev

Olga Danilović i Novak Djoković

Taylor Townsend i Ben Shelton

Sara Errani i Andrea Vavassori

Naomi Osaka i Nick Kyrgios