Iga Świątek weźmie udział w rewolucyjnych zawodach

Rywalizacja mikstów na nowojorskich kortach Flushing Meadows może być absolutnym hitem nadchodzącej edycji. Turniej odbędzie się podczas US Open Fan Week, we wtorek 19 i środę 20 sierpnia, na kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center, a zwycięska para zgarnie aż milion dolarów. To prawdziwa rewolucja, która ma na celu podniesienie rangi tej często niedocenianej konkurencji. Organizatorzy US Open 2025 postawili na prawdziwy hit, zapowiadając rewolucyjne zmiany w turnieju gry mieszanej. Już teraz, na długo przed rozpoczęciem imprezy, lista zgłoszeń robi ogromne wrażenie. To gwarancja najwyższego poziomu sportowego i niezwykłych emocji dla kibiców.

Iga Świątek brutalnie o realiach uprawiania tenisa. "Czasami nie nadążam..."

Iga Świątek w ćwierćfinale Roland Garros! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 28 lipca. Wówczas osiem najlepszych duetów z najwyższym łącznym rankingiem singlowym (suma miejsc rankingowych obojga graczy) uzyska bezpośredni awans do głównej drabinki turniejowej. Pozostałe osiem miejsc zostanie przyznanych na zasadzie dzikich kart. Taki system ma zapewnić zarówno udział czołówki, jak i szansę dla par, które mogą stworzyć ciekawe i nieoczywiste duety.

Iga Świątek miała z tym ogromne problemy. Później nastąpił wstrząs: „Szybka porażka w Rzymie mi pomogła”

Lista zgłoszeń miksta US Open 2025

Iga Świątek i Casper Ruud

Emma Navarro i Jannik Sinner

Zheng Qinwen i Jack Draper

Jessica Pegula i Tommy Paul

Jasmine Paolini i Lorenzo Musetti

Jelena Rybakina i Taylor Fritz

Mirra Andriejewa i Daniił Miedwiediew

Madison Keys i Frances Tiafoe

Aryna Sabalenka i Grigor Dymitrow

Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas

Emma Raducanu i Carlos Alcaraz

Belinda Bencić i Alexander Zverev

Olga Danilović i Novak Djoković

Taylor Townsend i Ben Shelton

Sara Errani i Andrea Vavassori

Naomi Osaka i Nick Kyrgios

We wstępnych dyskusjach na temat przekształcenia i podniesienia rangi US Open w grze mieszanej, chcieliśmy znaleźć sposób na zaprezentowanie najlepszych tenisistów i tenisistek świata rywalizujących ze sobą i przeciwko sobie. Byliśmy przekonani, że uda nam się zainteresować czołowych graczy tą wyjątkową okazją. Lista par, które już zgłosiły chęć udziału, napawa nas ogromnym entuzjazmem. To dowód, że zawodnicy wspierają nasze działania, a jesteśmy przekonani, że kibice również polubią ten pomysł – powiedział Lew Sherr, dyrektor generalny i wykonawczy Amerykańskiej Federacji Tenisowej.

Kluczowe zmiany w turnieju miksta US Open 2025

Imponująca jest pula nagród: zwycięska para w grze mieszanej otrzyma aż 1 milion dolarów do podziału, co stanowi znaczący wzrost i dodatkową motywację.

Turniej został przeniesiony z trzeciego tygodnia głównej imprezy na pierwszy tydzień. Ma to umożliwić udział największym gwiazdom singla, które często rezygnowały z miksta ze względu na kolizję terminów lub zmęczenie.

Drabinka obejmie tylko najlepsze 16 par – osiem z bezpośrednim awansem na podstawie łączonego rankingu singlowego i osiem z dzikimi kartami.

Zmodyfikowane zasady meczów (poza finałem): mecze będą rozgrywane w formule do dwóch wygranych setów. Sety będą jednak skrócone do czterech gemów. Przy stanie 4:4 w secie rozgrywany będzie klasyczny tie-break. W przypadku remisu 1:1 w setach, o zwycięstwie decydować będzie super tie-break do 10 punktów.

Format finału: mecz finałowy w formule do dwóch wygranych setów (do sześciu gemów). Przy stanie 6:6 w secie rozegrany zostanie tie-break. W przypadku remisu 1:1 w setach, o tytule mistrzowskim zadecyduje super tie-break do 10 punktów.

A STAR-STUDDED 🤩 lineup of teams have officially entered the reimagined US Open Mixed Doubles Championship!More info: https://t.co/bIMJGbf3qI pic.twitter.com/Hw1yA87pgj— US Open Tennis (@usopen) June 17, 2025