Wzruszająca historia Wilfredo Leona! To dzięki niej wybrał grę dla Polski

RoSz
2025-09-24 5:22

Wilfredo Leon jest kluczowym siatkarzem reprezentacji Polski. Jego dołączenie do biało-czerwonych było szeroko komentowane. W 2012 roku zrezygnował z gry dla reprezentacji Kuby i otrzymał polskie obywatelstwo dokładnie w 2015 roku. Ogromny wpływ na taki rozwój sprawy mogła mieć żona siatkarza - Małgorzata, z którą pierwszy raz się spotkał w 2011 roku. Ta historia nadaje się na scenariusz filmu!

Historia jak z filmu! Tak Wilfredo Leon poznał żonę!

Wilfredo Leon jest jednym z najlepszych siatkarzy nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Przyjmujący w swojej gablocie ma ogrom medali. Mało kto wie, że siatkarz nie miał łatwo, ponieważ w 2012 roku zdecydował się na rezygnację z gry dla Kuby i wywrócił całe swoje życie do góry nogami.

Wilfredo i Małgorzata poznali się przez internet, choć i to nie było łatwe, ponieważ na Kubie nie było do tego luksusu takiego dostępu, jak choćby w Polsce. Para pierwszy raz się spotkała w 2011 roku, a było to z okazji turnieju finałowego Ligi Światowej

[...] Obiecałem Małgosi, że zrobię wszystko, byśmy awansowali — mówił Wilfredo Leon w wywiadzie dla portalu nowosci.com.pl.

Kiedy zobaczyłem ją pierwszy raz na żywo, byłem zaskoczony. To było wow - powiedział w jednym z materiałów Zenitu Kazań.

Początki nie były łatwe! Tak wspomina to żona Wilfredo Leona

Małgorzata Leon w 2024 roku w rozmowie dla "Dzień Dobry TVN" opowiedziała ze szczegółami, że było wiele znaków zapytania.

Było dużo znaków zapytania, zanim Wilfredo tu przyleciał. Ten kontakt był bardzo rzadki, ponieważ technologia tam jeszcze była dosyć słabo rozwinięta. Nie wiedzieliśmy, w którą to stronę ostatecznie pójdzie, ale cały czas miałam nadzieję, że uda się Wilfredo wyjechać, no i się udało - mówiła.

Żona reprezentanta Polski w podcaście "W cieniu sportu" opowiedziała, że na początku dochodziło do wielu nieporozumień z powodu różnic kulturowych.

Musieliśmy się siebie nauczyć. Na początku na pewno było więcej nieporozumień związanych z przyzwyczajeniami kulturowymi, z różnicami, które między nami były. To, że poznaliśmy się na tak wczesnym etapie życia, [...] pozwoliło nam być bardziej elastycznymi i otwartymi na drugą osobę - powiedziała Małgorzata Leon.

Z biegiem czasu para może teraz z uśmiechem na ustach wspominać tamte sytuację. Małżonkowie doczekali się trójki dzieci: Natalię, Christiana i Selenę. To właśnie dom i rodzina były głównym powodem dołączenia Leona do Bogdanki LUK Lublin.

- Chcę, żeby moje dzieci poszły do polskiej szkoły. Tym bardziej że najstarsza córka Natalia kończy w tym roku siedem lat i razem z żoną zależy nam na tym, aby rozpoczęła już ścieżkę edukacji w polskim systemie. Wspaniale jest mieszkać za granicą, ale gdy dzieci są już w wieku szkolnym, trzeba się na coś zdecydować, bo według nas lepiej, żeby uczyły się w miarę możliwości w jednym systemie edukacyjnym - mówił Leon w 2024 roku w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

