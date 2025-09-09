Zjawiskowa dziennikarka pokazała, jak relaksuje się w wannie. Mnóstwo piany pokrywało jej ciało [ZDJĘCIA]

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-09-09 20:20

Diletta Leotta to jedna z najpopularniejszych dziennikarek sportowych na świecie. Włoska prezenterka jest blisko związana z futbolem – nie tylko tym we włoskim wydaniu. Leotta jest bardzo aktywna nie tylko w pracy, ale dba także o swoje media społecznościowe. Ostatnio pokazała zdjęcia ze wspólnego wyjazdu z rodziną. Dziennikarka przed startem Ligi Mistrzów zdecydowała się odpocząć!

Diletta Leotta wskoczyła do wanny! Przykrywała ją tylko piana

Diletta Leotta od lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek sportowych na świecie. 33-letnia Włoszka budzi ogromne zainteresowanie kibiców nie tylko ze względu na swoją pracę, ale też życie prywatne. Od kilku lat jej partnerem jest Loris Karius – niemiecki bramkarz, który zapisał się w pamięci kibiców po występie w finale Ligi Mistrzów 2018, gdy w barwach Liverpoolu popełnił błędy kosztujące drużynę porażkę z Realem Madryt.

Para wspólnie zbudowała szczęśliwe życie, a 16 sierpnia 2023 roku na świat przyszła ich córka Aria. Dziewczynka szybko stała się oczkiem w głowie rodziców, co widać w licznych relacjach publikowanych w mediach społecznościowych. Zarówno Karius, jak i Leotta, regularnie dzielą się zdjęciami i nagraniami z życia rodzinnego, zyskując ogromne wsparcie fanów.

W ostatnim czasie, tuż przed startem nowego sezonu Ligi Mistrzów Karius i Leotta wybrali się na wspólny wyjazd. Leotta relaksowała się z rodziną, spędzała też czas, korzystając z wanny z pięknym widokiem przez okno. Na swojego Instagrama opublikowała zdjęcie, jak leżała w niej, a przykrywała ją jedynie piana.

Zobacz zdjęcia Diletty Leotty w galerii poniżej.

Diletta Leotta – szybki powrót do formy po porodzie

Internauci zwracają także uwagę na błyskawiczny powrót Leotty do świetnej formy po porodzie. Dziennikarka niemal od razu wróciła do zawodowych obowiązków i pojawiła się na stadionach, przyciągając uwagę swoją energią i profesjonalizmem. Wielu kibiców podkreśla, że łączenie macierzyństwa z wymagającą karierą telewizyjną nie odbiera jej ani pasji, ani charakterystycznego stylu, który od lat wyróżnia ją w świecie sportowych mediów.

