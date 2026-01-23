Zjawiskowa gwiazda FAME wskazała ideał faceta. Pracujesz od 8 do 16? Nie masz u niej szans!

Bartosz Olszewski
2026-01-23 14:31

Dla Natalii Cherety facet na etacie to... nuda. Nowa gwiazda federacji FAME, która w sobotę 24 stycznia zmierzy się z Nati Magical, wywołała w sieci burzę swoim wyznaniem. Debiutująca we freak-fightach influencerka wprost przyznała, że prowadzi zbyt "krejzi" życie, by wiązać się z kimś, kto pracuje od 8 do 16. Czy w oktagonie też będzie tak bezkompromisowa?

  • Natalia Chereta zawalczy na gali FAME 29
  • Już w sobotę jej rywalką będzie Natalia „Nati Magical” Kowalczyk
  • Zjawiskowa gwiazda FAME przyznała, że jej facet nie może „pracować na etacie”. Dlaczego?

Natalia Chereta zawalczy na FAME 29

Już w najbliższą sobotę, 24 stycznia, oczy fanów freak-fightów zwrócą się na galę FAME 29. Wśród wielu emocjonujących zestawień, szczególną uwagę przykuwa debiut Natalii Cherety. Popularna w mediach społecznościowych influencerka skrzyżuje rękawice z Nati Magical, czyli Natalią Kowalczyk. Zanim jednak panie wyjaśnią sobie wszystko w klatce, Chereta zdążyła już rozgrzać atmosferę w internecie.

Natalia Chereta to postać doskonale znana użytkownikom Instagrama. Jej profil obserwuje już ponad 100 tysięcy osób, a liczba ta stale rośnie. Influencerka przyciąga fanów, publikując liczne zdjęcia z egzotycznych wakacji i luksusowych wyjazdów, na których chętnie eksponuje swoje atuty. Jej fotorelacje regularnie zbierają tysiące polubień, a fani nie szczędzą komplementów pod adresem jej urody.

Teraz Chereta zamienia rajskie plaże na twarde deski oktagonu. Jej rywalką będzie zaprawiona w internetowych bojach Nati Magical. Starcie dwóch charakternych kobiet zapowiada się na jeden z ciekawszych punktów karty walk.

Natalia Chereta
22 zdjęcia

Natalia Chereta nie chce partnera, który pracuje na etacie

O debiutantce zrobiło się głośno nie tylko z powodu nadchodzącej walki, ale także przez jej szczere wyznanie dotyczące relacji damsko-męskich. Podczas jednego ze streamów Chereta bez ogródek określiła swoje preferencje, wywołując niemałą burzę w komentarzach. Influencerka stwierdziła, że nie wyobraża sobie związku z mężczyzną pracującym w standardowym systemie godzinowym.

– Prowadzę bardzo intensywne, 'krejzi' życie. Lubię stawiać sobie wyzwania i żyć spontanicznie. Facet, który normalnie chodzi do pracy, byłby dla mnie po prostu za nudny – przyznała szczerze Natalia.

Jej słowa podzieliły internautów, ale jedno jest pewne – Chereta wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Czy jej "szalone" i spontaniczne podejście do życia przełoży się na nieprzewidywalność w walce? Przekonamy się już w sobotę podczas FAME 29.

