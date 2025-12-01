Zjawiskowa reprezentantka Polski nie boi się odważnych zdjęć. Została bohaterką kadry [ZDJĘCIA]

Reprezentacja Polski zameldowała się w turnieju głównym mistrzostw świata w piłce ręcznej

W kluczowych momentach bohaterką drużyny okazała się Katarzyna Cygan

Rezerwowa rozgrywająca kadry przełamywała trudne momenty naszej kadry i przyczyniła się do wygranej nad Tunezją

Polska – Tunezja: Ważne zwycięstwo Biało-czerwonych

Reprezentacja Polski kobiet w piłce ręcznej świętuje sukces! Biało-czerwone zameldowały się w fazie głównej turnieju po wygranej w niedzielnym (30 listopada) meczu z Tunezją. Bardzo ważną rolę odegrała w trakcie meczu Katarzyna Cygan. Polska rozgrywająca pojawiała się na boisku głównie jako rezerwowa.

W kluczowych momentach pokazywała jednak, czemu jest istotna na boisku – zdobyła pięć bramek w momentach impasu. Mimo stresujących okoliczności mundialu, udało jej się poderwać drużynę do walki, prowadząc ją do sukcesu.

Ogromny sukces Polek na mistrzostwach świata! Jest awans po horrorze

- Z boku oglądało się to dość ciężko. Myślę, że to nie był najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Za dużo błędów, za dużo nietrafionych stuprocentowych sytuacji w pierwszej połowie. Po przerwie, na szczęście, trochę podgoniłyśmy i cieszymy się, że zwyciężyłyśmy - podkreśliła Cygan cytowana przez „Polską Agencję Prasową”.

Odważne zdjęcia Katarzyny Cygan [GALERIA]

Polska rozgrywająca ma 25 lat i na co dzień występuje w barwach KPR Kobierzyce. W sezonie 2025/2026 wystąpiła w 11 meczach, zdobywając 40 goli i notując 42 asysty. Z wysoką skutecznością rzutów dostała się do kadry narodowej.

Katarzyna Cygan jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Choć nie publikuje wielu zdjęć z boiska, to aktywnie pokazuje, jak spędza wolny od treningów czas. Uwielbia podróże i to właśnie to hobby zajmuje sporą część jej „tablicy”.

Zobacz zdjęcia Katarzyny Cygan w galerii poniżej.