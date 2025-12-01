Zjawiskowa reprezentantka Polski nie boi się odważnych zdjęć. Została bohaterką kadry [ZDJĘCIA]

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-12-01 8:43

Reprezentacja Polski kobiet walczy na mistrzostwach świata! Biało-czerwone pokonały Tunezję i zapewniły sobie awans do turnieju głównego, a emocji nie brakowało. W trudnych momentach bardzo ważna okazała się dobra gra Katarzyny Cygan. Piękna polska zawodniczka zdobywała bramki w kluczowych momentach. Zobacz jej zdjęcia w naszej galerii.

  • Reprezentacja Polski zameldowała się w turnieju głównym mistrzostw świata w piłce ręcznej
  • W kluczowych momentach bohaterką drużyny okazała się Katarzyna Cygan
  • Rezerwowa rozgrywająca kadry przełamywała trudne momenty naszej kadry i przyczyniła się do wygranej nad Tunezją

Polska – Tunezja: Ważne zwycięstwo Biało-czerwonych

Reprezentacja Polski kobiet w piłce ręcznej świętuje sukces! Biało-czerwone zameldowały się w fazie głównej turnieju po wygranej w niedzielnym (30 listopada) meczu z Tunezją. Bardzo ważną rolę odegrała w trakcie meczu Katarzyna Cygan. Polska rozgrywająca pojawiała się na boisku głównie jako rezerwowa.

W kluczowych momentach pokazywała jednak, czemu jest istotna na boisku – zdobyła pięć bramek w momentach impasu. Mimo stresujących okoliczności mundialu, udało jej się poderwać drużynę do walki, prowadząc ją do sukcesu.

Ogromny sukces Polek na mistrzostwach świata! Jest awans po horrorze

- Z boku oglądało się to dość ciężko. Myślę, że to nie był najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Za dużo błędów, za dużo nietrafionych stuprocentowych sytuacji w pierwszej połowie. Po przerwie, na szczęście, trochę podgoniłyśmy i cieszymy się, że zwyciężyłyśmy - podkreśliła Cygan cytowana przez „Polską Agencję Prasową”.

Odważne zdjęcia Katarzyny Cygan [GALERIA]

Polska rozgrywająca ma 25 lat i na co dzień występuje w barwach KPR Kobierzyce. W sezonie 2025/2026 wystąpiła w 11 meczach, zdobywając 40 goli i notując 42 asysty. Z wysoką skutecznością rzutów dostała się do kadry narodowej.

Katarzyna Cygan jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Choć nie publikuje wielu zdjęć z boiska, to aktywnie pokazuje, jak spędza wolny od treningów czas. Uwielbia podróże i to właśnie to hobby zajmuje sporą część jej „tablicy”.

Zobacz zdjęcia Katarzyny Cygan w galerii poniżej.

Katarzyna Cygan
23 zdjęcia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIŁKA RĘCZNA
PIŁKA RĘCZNA MISTRZOSTWA
PIŁKA RĘCZNA,