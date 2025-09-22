Złota Piłka: Które miejsce zajmie Robert Lewandowski? Pojawiły się przecieki!

Lewandowski w czołówce plebiscytu France Football

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w poniedziałkowy wieczór w Theatre du Chatelet w Paryżu. Choć Lewandowski znalazł się w gronie wyróżnionych, nie pojawi się na ceremonii. Inaczej będzie w przypadku Ewy Pajor, snajperki Barcelony, która osobiście odbierze nagrodę dla najlepszej strzelczyni w Europie i dodatkowo powalczy o najważniejsze trofeum.

Mimo imponujących osiągnięć – trzech z czterech możliwych trofeów klubowych i świetnego dorobku strzeleckiego – nieobecność Polaka na gali budzi pytania o jego nastawienie do plebiscytu. Od kilku tygodni w mediach pojawiały się różne spekulacje dotyczące miejsca, jakie może zająć Lewandowski. Do sprawy odniósł się Mateusz Borek w programie „Moc Futbolu” w Kanale Sportowym, ujawniając, że według przecieków kapitan reprezentacji Polski uplasuje się ostatecznie na szóstym miejscu.

ZOBACZ TEŻ: Oficjalnie! Ewa Pajor zostanie nagrodzona podczas gali Złotej Piłki

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie

Nikt jednak nie ma wątpliwości, że w sezonie 2024/2025 Lewandowski udowodnił swoją klasę – zaliczył spektakularny start, a na przestrzeni całego sezonu "wykręcił" aż 27 bramek w LaLiga, 11 w Champions League i kilka trafień w krajowych pucharach. To wszystko przełożyło się na komplet trofeów w Hiszpanii oraz półfinał najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie.

ZOBACZ TEŻ: Piłkarze Getafe sponiewierali Lewandowskiego w polu karnym. Sędzia nawet nie zareagował! Jest wideo