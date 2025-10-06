Dodin, która w 2017 roku zajmowała najwyższe w karierze 46. miejsce w rankingu WTA, przez lata zmagała się z problemami zdrowotnymi. Długotrwałe kłopoty z uchem wewnętrznym i nawracające zawroty głowy zmusiły ją do dziewięciomiesięcznej przerwy od zawodowego sportu. Kiedy w grudniu 2024 roku postanowiła skupić się na leczeniu, wykorzystała ten czas także na coś osobistego – na zabieg, o którym marzyła od dawna.

Oceane Dodin powiększyła piersi. "Zawsze chciałam to zrobić"

– Zawsze chciałam to zrobić, ale w trakcie sezonu to niemożliwe. Po operacji trzeba odpocząć przynajmniej dwa miesiące, więc pomyślałam, że jeśli i tak mam dłuższą przerwę, to to najlepszy moment – opowiadała w rozmowie z RMC Sport. – Wolałam to zrobić teraz niż po zakończeniu kariery. Nie żałowałam ani przez chwilę.

Choć decyzja wywołała sporo komentarzy, Dodin podchodzi do nich z dystansem. – Wszyscy mówili, że nie będę mogła już grać, jakbym sobie przyczepiła arbuzy – śmiała się. – Ale w praktyce nic mi nie przeszkadza. Są specjalne sportowe biustonosze i wszystko da się dopasować.

Zawodniczka dodała też, że zna przypadek odwrotny – Simona Halep, była liderka światowego rankingu, jeszcze jako juniorka zdecydowała się na zmniejszenie biustu, ponieważ jej naturalne warunki fizyczne utrudniały grę. – U niej to było uzasadnione, bo piersi były naprawdę bardzo duże i stanowiły przeszkodę – mówi Dodin. – W moim przypadku jest odwrotnie. I pewnie rzeczywiście jestem pierwszą aktywną zawodniczką, która gra po powiększeniu biustu. Ale ktoś przecież musiał być pierwszy.

Kim jest Oceane Dodin?

Francuzka do operacji przygotowała się bardzo dokładnie. Konsultowała każdy szczegół z chirurgiem, który prywatnie jest jej znajomym. – Rozmawialiśmy o tym, jak dobrać implanty i jak zadbać o podtrzymanie podczas gry. Wszystko zostało zaplanowane tak, żeby nie wpływało to na moją formę – tłumaczy. – Gdyby lekarz powiedział, że mogłoby to przeszkadzać, nie zrobiłabym tego.

Po kontuzji Dodin korzysta z chronionego rankingu, co pozwala jej wracać bez utraty miejsca na liście światowej. Obecnie zajmuje 363. pozycję, ale ma ambitny cel – chce wystąpić w kwalifikacjach do Australian Open 2026. W Melbourne grała już raz, w 2024 roku, docierając aż do czwartej rundy – to jej najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym. W karierze ma także jeden triumf w zawodach WTA.

