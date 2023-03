1,5 proc. na Puckie Hospicjum. Wyryj sobie życiowe motto

Wyniki Lotto z 07.03.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

- Chcemy pokazać, że słowa naszych bliskich zostają z nami na zawsze, mimo że te osoby odchodzą, umierają. Często mówimy: „moja świętej pamięci babcia mawiała...", „mój dziadek miał takie powiedzonko...". Wspomnienia i pamięć o zmarłych pomagają przetrwać w żałobie i pogodzić się z odejściem bliskiej osoby – mówi Anna Jochim-Labuda, dyrektorka Puckiego Hospicjum.

Puckie Hospicjum słynie z nieszablonowych akcji. Tym razem, nawiązując do tematów ostatecznych, zachęca Polaków do tworzenia oryginalnych, zapisanych na zawsze, cytatów swoich bliskich. W tworzeniu strony niesmiertelneslowa.pl niezwykle pomocne były doświadczenia pracowników Hospicjum, a także pacjentów i ich bliskich.

Na stronie www.niesmiertelneslowa.pl można w intuicyjny sposób wygenerować cytat bliskiej osoby do wydruku w formie plakatu, zakładki do książki lub grafiki do udostępnienia w swoich social mediach. Cytat będzie zapisany oryginalną, stworzoną specjalnie na potrzeby tej kampanii czcionką Hospicjum.

W kampanię promującą stronę niesmiertelneslowa.pl oraz przekazywanie 1,5 proc. na rzecz Stowarzyszenia Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio zaangażował się, Piotr Trojan – aktor, który wcielił się w rolę Patryka Galewskiego w głośnym filmie „Johnny”. Ty też możesz wesprzeć działalność Hospicjum przekazując 1,5 proc. podatku.

