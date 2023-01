1 lutego ZUS rozpocznie przyjmowanie wniosków o 500 plus

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Jak poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lutego 2023 r.

Jak złożyć wniosek o 500 plus

– Wnioski na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety). Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – mówi szefowa ZUS prof. Gertruda Uścińska. Jak wskazuje, rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, będzie mógł złożyć wniosek także przez portal Emp@tia albo przez swój bank (jeśli bank uruchomił taką usługę). Jeżeli rodzic lub opiekun dziecka złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.

Świadczenie wychowawcze dla cudzoziemców

Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE, a także pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Składanie wniosku w aplikacji mZUS

Od 1 lutego 2023 r. wniosek o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy można złożyć w aplikacji mZUS na swoim telefonie lub tablecie. Z mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku o 500 plus. Jeśli klient składał już wniosek o to świadczenie w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS je przyznał, to może on utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby klient może je edytować. Podobnie jak na PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to klient może w kreatorze wniosku pobrać ich dane (m.in. PESEL, data urodzenia) automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać danych ręcznie. Funkcje aplikacji mZUS znacznie przyspieszają wypełnienie wniosku, który można wysłać szybko i wygodnie na tablecie lub telefonie.

Elektroniczna legitymacja dla emerytów i rencistów

Od stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty są wydawane w formie elektronicznej. Można z nich korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty”.

– Elektroniczną wersję mLegitymacji pobierają nie tylko osoby, które przeszły na emeryturę w styczniu. Korzystają z niej również ci, którzy mają tradycyjną plastikową legitymację. To pokazuje, że wprowadzenie tego typu nowoczesnych rozwiązań wśród emerytów i rencistów to dobry krok – przekazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

MLegitymacja działa tak jak tradycyjny dokument. Natomiast emeryci lub renciści, którzy chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, będą musieli złożyć w tej sprawie wniosek (formularz ERL). Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 r., są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

KORZYŚCI Z POSIADANIA MLEGITYMACJI

Ponad 130 tys. emerytów i rencistów pobrało już elektroniczną wersję legitymacji, która dostępna jest w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Dzięki mLegitymacji można m.in. udowodnić prawo do świadczeń zdrowotnych i skorzystać z ulg, np. ze zniżek na bilety.

i Autor: Materiały prasowe Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

– Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą, i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. ze zniżek do biletów – dodaje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

500 PLUS DLA OBYWATELI UKRAINY

Świadczenie 500 plus przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wniosek o świadczenie powinni złożyć na specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim formularzu SW-U. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.