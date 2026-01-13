Struś Zenek nie przeżył tortur! Ujawniono makabryczne szczegóły ataku. "Zbezczeszczę go i zeżrę"

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-01-13 13:33

Łukasz Sz. odpowiada przed poznańskim sądem za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad strusiem Zenkiem. Zwierzę niestety nie przeżyło ataku. W czasie procesu wyszło na jaw, że mężczyzna chciał zwierzę… zgwałcić. Szczegóły w artykule.

Super Express Google News

Struś Zenek na co dzień mieszkał w gospodarstwie agroturystycznym pod Poznaniem z innymi zwierzętami: psami, osłami, kozami i końmi. 

Był kochany i było mu z nami dobrze - mówi Super Expressowi Jarosław Tylkowski, właściciel Traperskiej Osady. 

Niestety, w nocy z 10 na 11 stycznia ptak został porwany. Ktoś przeciął płot otaczający zagrodę, wypuścił zwierzę i zaczął go bić. Zenek wrócił do swojej zagrody, ale w katastrofalnym stanie. Zakrwawiony, poobijany wyglądał, jak poddawany torturom. Mimo wysiłku właściciela Traperskiej Osady i weterynarzy - zwierzę zmarło.

Policjanci szybko ustalili, że pod ogrodzenie agroturystyki Traperska Osada zakradł się Łukasz Sz. ze swoimi kolegami. Zwierzę niestety nie bało się ludzi, a to, co zrobił zwierzęciu Łukasz Sz. przyprawia o dreszcze. Mężczyzna chwycił kij i bez skrupułów z całej siły uderzał ptaka. Zwierzę miało obrażenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Mężczyzna zmiażdżył zwierzęciu też przełyk.

Struś został odnaleziony w tragicznym stanie. Był pobity, wycieńczony, na granicy życia i śmierci. Weterynarz stwierdził połamane skrzydła, rozległe obrażenia głowy oraz ślady brutalnego bicia kijem, także po oczach. Ten widok nas załamał - mówił zaraz po odnalezieniu ptaka Jarosław Tylkowski z Traperskiej Osady. 

Chciał zobaczyć strusia, skatował go na śmierć.
12 zdjęć

W trakcie drugiego dnia procesu Łukasza Sz. wyszło na jaw, że mężczyzna szedł do Zagrody Traperskiej, bo miał w planach… zgwałcenie strusia. Z wiadomości wysyłanych do kolegi jasno wynika, co mężczyzna chciał zrobić Zenkowi.

Polecany artykuł:

Bestialska śmierć strusia Zenka. To, co zrobił Łukasz Sz., mrozi krew w żyłach.…

Zbezczeszczę go i zeżrę - pisał oskarżony. Ostatecznie do tego nie doszło, bo Zenek uciekł. Obrońca mężczyzny mówi, że oskarżony nie pamięta przebiegu zdarzenia, bo był pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Lista przestępstw Łukasza Sz. jest o wiele dłuższa, bo przed sądem między innymi odpowie też za handel narkotykami czy groźby karalne. 

W mojej ocenie poziom demoralizacji oskarżonego jest bardzo wysoki. Dopiero na rozprawie, zapewne za radą swojego obrońcy, przyznał się do prawie wszystkiego - mówi mecenas Katarzyna Topczewska. 

Początkowo śledczy postawili zarzut znęcania się nad zwierzęciem zarówno Łukaszowi Sz., jak i jego dwóm kompanom, ale ostatecznie za znęcanie się odpowiada tylko Łukasz Sz. Jego koledzy (jeden z nich nagrywał wszystko telefonem) usłyszeli zarzut zakłócenia miru domowego, czyli wtargnięcia na teren agroturystyki.

Potężny atak zimy w Polsce
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ATAK
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE