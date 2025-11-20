Bestialska śmierć strusia Zenka. To, co zrobił Łukasz Sz., mrozi krew w żyłach. Szczególne okrucieństwo

Ta historia zbulwersowała wiele osób. Struś Zenek został porwany w nocy z 10 na 11 stycznia. Wrócił do swojej zagrody, ale w katastrofalnym stanie. Zakrwawione, poobijane zwierzę wyglądało jak by było poddawane torturom. Mimo wysiłku właściciela Traperskiej Osady i weterynarzy - zwierzę zmarło. Szybko okazało się, że to ludzie zgotowali mu taki los.

Policjanci ustalili, że pod ogrodzenie agroturystyki Traperska Osada zakradł się Łukasz Sz. ze swoimi kolegami. Mężczyzna przeciął płot i zabrał ptaka. Zwierzę, choć większe od człowieka, było ufne. Niestety, to, co zrobił mu Łukasz Sz. przyprawia o dreszcze. Mężczyzna chwycił kij i bez skrupułów z całej siły uderzał ptaka. Zwierzę miało obrażenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

- Struś został odnaleziony w tragicznym stanie. Był pobity, wycieńczony, na granicy życia i śmierci. Weterynarz stwierdził połamane skrzydła, rozległe obrażenia głowy oraz ślady brutalnego bicia kijem, także po oczach. Ten widok nas załamał - mówił zaraz po odnalezieniu ptaka Jarosław Tylkowski z Traperskiej Osady.

W ręce policjantów wpadł nie tylko sprawca pobicia, ale i jego towarzysze. Oni usłyszeli zarzuty naruszenia miru domowego, z kolei lista przestępstw Łukasza Sz. jest o wiele dłuższa, bo przed sądem między innymi odpowie też za handel narkotykami czy groźby karalne.