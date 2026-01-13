Szczęście rodziny z Torunia nagle wyparowało. Monika walczy o życie. Piękny gest przyjaciół

Monika ma 28 lat. Jeszcze niedawno była pełna energii i cieszyła się pełnią życia. Niestety, wszystko zmienił glejak. Mama dwojga dzieci i kochająca żona walczy z bardzo groźną chorobą.

- Nie tracimy nadziei, wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się wygrać tę nierówną walkę z tak trudnym przeciwnikiem - czytamy w opisie internetowej zbiórki na leczenie Moniki.

Przyjaciele pana Wojciecha organizują Charytatywny Piknik Strzelecki. Celem jest wsparcie dla Moniki i jej rodziny.

Monika z Torunia kontra glejak

Historię choroby pani Moniki z Torunia opisywaliśmy w tym materiale. 28-latka i jej najbliżsi nie zamierzają się poddawać. - Nie tracimy nadziei, wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się wygrać tę nierówną walkę z tak trudnym przeciwnikiem. Musimy to zrobić, ale bez waszej pomocy może się to okazać niemożliwe - czytamy w serwisie pomagam.pl.

Link do zrzutki zamieszczamy również pod tekstem. W mediach społecznościowych pojawiły się również licytacje dla Moniki. Przyjaciele rodziny i osoby postronne jednoczą się, aby pomóc młodej kobiecie. Na tym jednak nie koniec. W najbliższą sobotę (24 stycznia 2026 r.) odbędzie się Charytatywny Piknik Strzelecki. - Organizują go żołnierze z mojej jednostki. Celem zbiórki jest zebranie środków pieniężnych na leczenie żony naszego kolegi - podkreśla Konrad Mikszewicz, który skontaktował się z naszą redakcją.

Będą strzelać i pomagać toruniance

Charytatywny Piknik Strzelecki odbędzie się na terenie strzelnicy PSO Prekursor w Małominie (powiat lipnowski). Początek wydarzenia o godzinie 12:00. Organizatorzy zaplanowali atrakcje dla starszych i młodszych, a wśród nich:

Strzelanie z broni palnej pod okiem instruktorów z różnych rodzajów broni;

Strefa piknikowa, grill, ciasta, ciepłe napoje;

Strzelnica ASG dla młodszych uczestników wydarzenia;

Wystawa sprzętu wojskowego;

Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie poprowadzi instruktor z uprawnieniami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz Ratownika Pola Walki.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na Facebooku!