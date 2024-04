100 000 euro dla najlepszych projektów ekologicznych

DOFINANSOWANIE DO EKOINICJATYW:

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Fundacja E.ON ogłasza start międzynarodowego programu grantowego „E.ON łączy energię dla klimatu”.

Do udziału zaprasza organizacje społeczne, start-upy, instytucje edukacyjno-naukowe i think tanki z całej Polski.

Do programu można zgłaszać się od 29 kwietnia do 3 czerwca 2024 roku.

Na 10 najlepszych ekoprojektów z Polski czeka wsparcie w łącznej 100 000 Euro!

Wspólnie dla klimatu

– Międzynarodowy program grantowy „E.ON łączy energię dla klimatu” to efekt współpracy Fundacji E.ON w Polsce z jej odpowiednikami w Niemczech i na Słowacji – mówi Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska i prezes zarządu Fundacji E.ON w Polsce. – Celem programu jest wsparcie najlepszych projektów, które mają bezpośredni wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla. Na dofinansowanie mogą liczyć także projekty edukacyjne i aktywizujące społeczności lokalne w obszarze działań na rzecz klimatu – dodaje.

Do programu mogą zgłosić się organizacje społeczne, start-upy i instytucje edukacyjno-naukowe, które działają na rzecz ochrony środowiska i klimatu lub realizują projekty społeczne. Aby zgłoszenie zostało przyjęte, wnioskodawcy muszą wykazać co najmniej jeden zrealizowany projekt we wskazanych obszarach. Zgłoszony do programu projekt musi zostać zrealizowany w Warszawie.

Wsparcie finansowe dla najlepszych ekoinicjatyw

Fundacja E.ON w Polsce wyłoni 10 najlepszych projektów, które będą wspierać zrównoważony rozwój Warszawy. Wyboru dziewięciu z nich dokona kapituła programu, a jeden trafi do finałowej dziesiątki w wyniku głosowania publiczności na stronie internetowej organizatora. Łączna pula nagród dla projektów w Polsce to 100 000 euro.

Odpowiedzialne działania dla klimatu

Zrównoważony rozwój jest jednym ze strategicznych filarów Grupy E.ON. Dlatego aktywnie angażuje się ona w proces odchodzenia od węgla w energetyce oraz zielony rozwój miast w krajach, w których prowadzi działalność. Nowy program grantowy to realizacja najważniejszych celów Fundacji E.ON, a jego efektem będą wartościowe projekty proekologiczne na terenie Warszawy. Dzięki takim działaniom firma chce wpłynąć na wzrost wiedzy dotyczącej zagrożeń płynących ze zmian klimatu, a nagrodzone projekty będą im skutecznie przeciwdziałać.

________________________

Szczegółowe informacje na temat programu grantowego będą dostępne na jego stronie:

www.eondlaklimatu.pl