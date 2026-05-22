5 dowodów na to, że Parlament Europejski jest skuteczny

Warto rozumieć, jak działa ten system, ponieważ decyzje podejmowane na poziomie Parlamentu Europejskiego mają realne przełożenie na nasze życie jako konsumentów, pracowników, czy małych i średnich przedsiębiorców.

W Unii Europejskiej ścieżka uchwalania prawa jest trochę inna niż w naszym parlamencie krajowym. Jednak warto się z nią zapoznać, bo przecież Parlament Europejski to także nasz parlament a podejmowane tam decyzje mają realny wpływ na nasze życie.

Parlament wyznacza kierunek i naciska na potrzeby obywateli

Parlament Europejski wydając rezolucje wyznacza kierunek, w jakim Komisja Europejska powinna przygotować przepisy wykonawcze. Bardzo często źródłem rezolucji są potrzeby o obywateli i ochrona ich praw. Komisja może odmówić Parlamentowi, ale musi to bardzo dobrze uzasadnić. Jeśli jednak posłom zależy, by powstała dyrektywa rozwiązująca istotny dla obywateli Wspólnoty Europejskiej problem, wróci do sprawy i jeszcze raz wywrze presję na Komisję.

Decyduje o wejściu przepisów w życie

Proces wchodzenia prawa w życie też wygląda inaczej niż w naszym krajowym parlamencie. Nad projektem aktu prawnego pracują osobno Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska. Potem Parlament i Rada muszą dojść do porozumienia w sprawie poszczególnych zapisów. Jeśli to im się nie uda, dyrektywa czy rozporządzenie nie wejdą w życie. Głos posłów i posłanek jest tu więc niesłychanie istotny. Negocjacje będą trwały dalej, aż dyrektywa czy rozporządzenie zyskają kształt odpowiadający wszystkim stronom. Jeśli i tym razem się nie uda, akt prawny trafia na przysłowiową „półkę” i jest odrzucany. Parlament może za to domagać się przedstawienia kolejnego projektu.

Parlament, co pokazujemy poniżej, jest bardzo skuteczny w swoich działaniach. Warto zwrócić uwagę, że zawsze skupia się na tworzeniu przyjaznego dla obywateli prawa.

Oceń pracę posłów

Warto śledzić działalność poszczególnych posłanek i posłów, zwłaszcza przedstawicieli Polski. Ich wybory w głosowaniach, wypowiedzi w debatach, zaangażowanie czy pracę w komisjach. To ważne, bo pozwoli nam dobrze oddać głos w kolejnych wyborach.

Oto 5 przykładów, gdzie rezolucje Parlamentu Europejskiego miały istotne znaczenie i przyniosły realne korzyści obywatelom Unii Europejskiej:

1. Koniec manipulacji promocjami i ochrona kupujących w internecie

To przepisy, które zostały przyjęte w Polsce w 2023 r. Ich powstanie zapoczątkowała inicjatywa Komisji Europejskiej „New Deal for Consumers”, rozwijana m.in. pod wpływem działań i stanowisk Parlamentu Europejskiego z lat 2017–2018. Posłowie Parlamentu Europejskiego wskazywali wówczas na rosnące problemy w handlu internetowym: manipulowanie opiniami (wstawianie pozytywnych, ale fałszywych opinii), brak przejrzystości cen oraz słabą egzekucję prawa. Zdarzało się, że przedsiębiorcy najpierw podnosili ceny, potem obniżali do poprzedniego poziomu i oznaczali jako promocję lub przecenę. Zaangażowanie Parlamentu Europejskiego istotnie umocniło pozycję Komisji Europejskiej w forsowaniu i negocjowaniu prokonsumenckich praw.

Postulaty Parlamentu Europejskiego znalazły odzwierciedlenie w tzw. dyrektywie Omnibus (2019 r.), która wprowadziła m.in.:

obowiązek informowania o najniższej cenie z ostatnich 30 dni,

zakaz publikowania fałszywych opinii,

wysokie kary dla firm naruszających prawa konsumentów.

W efekcie użytkownicy sklepów internetowych zyskali realne narzędzia ochrony przed manipulacją.

2. W grupie siła – ochrona europejskich konsumentów w relacjach ze światowymi gigantami

Parlament Europejski przyjrzał się aferze Dieselgate. Chodzi o ujawniony w 2015 r. skandal, w którym Volkswagen Group przyznał się do instalowania oprogramowania fałszującego wyniki pomiarów emisji spalin (NOx) w silnikach Diesla TDI (EA 189). Silniki emitowały w warunkach drogowych nawet 40-krotnie więcej tlenków azotu niż podczas testów! Afera kosztowała VW ponad 33 mld USD. Konsumenci w USA szybko otrzymali odszkodowania, podczas gdy w Unii Europejskiej było to znacznie trudniejsze. Parlament Europejski, reagując na tę sytuację, przyjmował stanowiska i rezolucje wskazujące na potrzebę wzmocnienia narzędzi dochodzenia roszczeń przez konsumentów. Tak jak w Stanach Zjednoczonych. Zaangażowanie Parlamentu stanowiło jeden z trzech bardzo istotnych czynników, obok presji społecznej i działań Komisji Europejskiej, które doprowadziły do uchwalenia nowego prawa.

Efektem tych działań była Dyrektywa (UE) 2020/1828 o powództwach przedstawicielskich, która umożliwia składanie pozwów zbiorowych. Dziś konsumenci mogą wspólnie dochodzić roszczeń wobec dużych firm – nie tylko w sprawach motoryzacyjnych, ale także wobec innych światowych gigantów np. wobec linii lotniczych czy platform internetowych.

Autor: Se.pl

3. Świadome zakupy bez wyrzucania pieniędzy w błoto – koniec ekościemy i prawo do informacji

Wszyscy to znamy – ile razy chętniej sięgaliśmy po produkty z napisem „zielony”, „naturalny” czy „zdrowy”? Producent często nie miał na to żadnych dowodów i świadomie wprowadzał nas w błąd. Złości nas, że produkty psują się, gdy tylko skończy się okres gwarancji. Nie wiemy, czy sprzęty da się naprawić i czy będzie to opłacalne. Posłowie do Parlamentu Europejskiego postanowili zakończyć takie procedery.

Tu przełomowa była rezolucja z 10 lutego 2021 r. w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym, w której Parlament Europejski jednocześnie wskazał dwa kluczowe problemy: greenwashing (ekościema) oraz brak informacji o trwałości produktów. Europosłowie wezwali Komisję Europejską do stworzenia przepisów regulujących zarówno wiarygodność deklaracji środowiskowych, jak i obowiązki informacyjne wobec konsumentów.

Efektem tego nacisku jest Dyrektywa (UE) 2024/825. Wprowadza ona znaczące ograniczenia stosowania ogólnych, nieudowodnionych haseł typu „eko”, „naturalny” oraz eliminuje fałszywe oznaczenia środowiskowe. Jednocześnie nakłada obowiązek informowania o trwałości i naprawialności produktu.

Dla konsumenta oznacza to realną zmianę:

koniec marketingowej „ekościemy”,

możliwość sprawdzenia, jak długo produkt powinien działać i czy można go naprawić.

Przepisy czekają na włączenie do polskiego prawa. Musi to się stać najpóźniej w tym roku.

4. Odpowiedzialność za wadliwe produkty cyfrowe

Ochrona konsumentów kroczy daleko za błyskawicznie rozwijającą się nowoczesną technologią. Parlament Europejski stara się jednak jak najszybciej objąć konsumentów korzystających z produktów cyfrowych opieką prawną. W rezolucji z 20 października 2020 r. dotyczącej odpowiedzialności za sztuczną inteligencję posłowie wskazali, że obowiązujące przepisy nie obejmują oprogramowania ani systemów AI.

Efektem tego stanowiska, jak i dążeń instytucji europejskich do szerszej odpowiedzialności cyfrowych gigantów, jest przygotowana przez Komisję Europejską Dyrektywa (UE) 2024/2853 w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe, która rozszerza definicję produktu na elementy cyfrowe.

Dla obywatela oznacza to, że:

może dochodzić roszczeń za szkody spowodowane np. przez aplikację lub aktualizację,

producent ponosi odpowiedzialność także za komponenty cyfrowe.

Polska musi wdrożyć te przepisy do 9 grudnia 2026 r.

5. Koniec tajemnic płacowych – większa przejrzystość rynku pracy

Parlament Europejski upomniał się o prawa pracownicze. W rezolucji z 21 stycznia 2021 r. dotyczącej równości płci posłowie wezwali do wprowadzenia jawności płac jako narzędzia walki z nierównościami. Efektem była rewolucyjna Dyrektywa (UE) 2023/970.

W Polsce, która jak wszystkie kraje unijne musi wdrożyć zapisy tej dyrektywy, przepisy wywołały burzliwą dyskusję. Oczywiście pracodawcy, których lobby jest w Polsce bardzo silne, chcieli, wykorzystując niuanse prawne, ich maksymalnego ograniczenia. I wydaje się, że wbrew intencji zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i Komisji Europejskiej, częściowo udało im się to osiągnąć.

Co więc w praktyce zyskują pracownicy w Polsce?

transparentność wynagrodzeń w rekrutacji (część już obowiązuje)

Pracownicy i kandydaci zanim podejmą pracę zyskują to, że:

- pracodawca musi przekazać kandydatowi informację o wynagrodzeniu – w ogłoszeniu, przed rozmową kwalifikacyjną lub najpóźniej przed złożeniem oferty zatrudnienia, obowiązkowo w formie pisemnej,

- pracodawca nie może pytać kandydata o to, ile zarabiał u poprzedniego pracodawcy,

- nazwy stanowisk i opisy ofert muszą być neutralne płciowo.

systemy wynagradzania i dostęp do informacji

Od 7 czerwca 2026 r. Pracownik będzie miał prawo zażądać od pracodawcy informacji o:

- średnich zarobkach w firmie dla osób wykonujących pracę na równoległym stanowisku lub pracę o tej samej wartości,

- dostępu do obiektywnych, neutralnych płciowo kryteriów, na podstawie których ustala się pensje i ścieżki rozwoju.

wzmocnienie ochrony przed dyskryminacją

- umowy o pracę nie mogą zabraniać pracownikom ujawniania swoich zarobków (tzw. klauzule poufności w tym zakresie staną się nieważne),

- jeśli pracownik odkryje, że zarabia mniej niż osoba na tym samym stanowisku (np. wszyscy specjaliści w firmie, bez podziału na kategorie wykonywanej pracy) bez obiektywnego uzasadnienia (np. różnica w kompetencjach czy stażu), pracodawca będzie musiał udowodnić brak dyskryminacji,

- jeżeli w firmie zatrudniającej powyżej 100 osób różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn przekroczy 5 proc., pracodawca będzie musiał przeprowadzić wspólną ocenę płac i naprawić sytuację.