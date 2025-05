Bank Pekao S.A. zaprasza na Noc Muzeów

Wojciech Kossak był niezrównanym malarzem scen batalistycznych i historycznych. Uwielbiał też - podobnie jak jego ojciec Juliusz Kossak - malować konie. „Bitwa pod piramidami” była po „Bitwie pod Racławicami” (Panoramie Racławickiej, która znajduje się we Wrocławiu) oraz „Panoramie Berezyńskiej”, trzecim dziełem tego typu. Podzieliła też los „Panoramy Berezyńskiej”, którą po konflikcie z Fałatem i pojedynku, porywczy Kossak pociął na kawałki!

Kino w zamkowym wnętrzu

„Bitwa pod Piramidami” nawiązuje do wydarzeń, które miały miejsce podczas kampanii napoleońskiej w Egipcie, w latach 1798 -1801. Napoleon walczył w Manelukami podległymi Imperium Osmańskiemu. To wtedy Napoleon miał powiedzieć słynne zdanie: „Żołnierze! Pamiętajcie, że czterdzieści wieków patrzy na was z wysokości tych pomników”. Trudno więc, by taka historia nie porwała genialnego malarza. Jednemu ze współpracowników Kossak powierzył studia ówczesnego umundurowania i broni, wspólnie z drugim - Michałem Wywiórskim, współautorem dzieła - dokładnie badał topografię okolic egipskiej wioski Imbaba, gdzie toczyła się bitwa. W efekcie powstały pełne dynamizmu sceny bitewne. Sylwetki walczących oddano z pietyzmem i dokładnością historyczną. Nie zabrakło także pędzących w kurzu bitewnym koni. Widz, spoglądając na umieszczone na ścianach rotundy dzieło o wymiarach 15 x 115 m, czuł się niemal jak uczestnik walk. Niestety, ostatecznie Kossak podzielił panoramę na fragmenty, które obecnie znajdują się w różnych zbiorach. Posiadaczem jednego z nich jest Bank Pekao S.A.

i Autor: Wojciech Hermiński Muzeum Narodowe w Krakowie

W tym roku mamy wyjątkową okazję obejrzenia filmu „Okiem liryka” pokazującego historię powstania monumentalnego obrazu. Pokaz filmu nastąpi w niecodziennym wnętrzu - na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie, już w najbliższą sobotę, od godz. 19.00.

Dzieła sztuki na wyciągnięcie ręki

Osoby, które planują spędzić Noc Muzeów w Poznaniu albo Krakowie, zachęcamy do odwiedzania tamtejszych Muzeów Narodowych. Znajdują się tam wybitne obrazy polskich artystów, które zostały przekazane przez Bank Pekao S.A. w formie depozytu.

Na szczególną uwagę zasługują dwa dzieła ,,Bratki’’ oraz ,,Orzeł’’. To już ostatni moment, aby zobaczyć wspomniane prace Stanisława Wyspiańskiego w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Narodowego w Krakowie.

Sztuka pełni ważną rolę w blisko stuletniej działalności Banku Pekao S.A. Na przestrzeni lat, bank zgromadził okazałą kolekcję dzieł sztuki. Zdobywał je przy okazji fuzji z innymi bankami, aktywnie inwestując w sztukę. Wszystko po to, aby chronić polską spuściznę kulturową dla przyszłych pokoleń.