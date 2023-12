Bank Pekao S.A. został uhonorowany tytułem „Bank of The Year 2023 in Poland”

Dzięki przemyślanym i odpowiedzialnym decyzjom Bank Pekao S.A. dobrze poradził sobie podczas turbulentnych lat naznaczonych m.in. pandemią, inflacją czy konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Wspierając swoich klientów – zarówno detalicznych, jak i firmowych, jednocześnie dbał o ciągły rozwój w zakresie wykorzystywanej technologii, innowacji oraz ESG (to skrót od angielskiej nazwy environmental, social and corporate governance, co oznacza: środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny).

To wszystko przyczyniło się do uzyskania tytułu „Bank of The Year 2023 in Poland”, przyznawanego przez miesięcznik The Banker.

– Ostatnie 12 miesięcy upłynęło pod znakiem dużej zmienności oraz wyzwań, które dotknęły gospodarkę i sektor bankowy, m.in. w związku z wojną na Ukrainie, inflacją i wysokimi stopami procentowymi. W takich czasach kluczowego znaczenia nabiera umiejętność szybkiego dostosowania się do zmiennych warunków. Dla Banku Pekao priorytetem było utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa - powierzonych depozytów, silnej pozycji kapitałowej oraz odpowiedniej płynności, co finalnie przyczyniło się do zdobycia miana najbardziej odpornego banku w testach warunków skrajnych EBA - mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A. - Jednocześnie w tym trudnym czasie skupiliśmy się na wspieraniu naszych klientów poprzez modernizację procesów i oferty produktowej, w szczególności poprzez rozbudowę funkcjonalności bankowości mobilnej PeoPay – dodaje.

Joy Macknight, redaktor naczelna The Banker pogratulowała Bankowi Pekao S.A. krajowego tytułu Bank of the Year.

- Jurorzy byli pod wrażeniem zdolności banku do szybkiej adaptacji, utrzymania silnych fundamentów oraz wsparcia klientów w pełnym wyzwań okresie, operując na wysoko konkurencyjnym rynku. Dodatkowo bank wykorzystuje przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, zaawansowaną analitykę i rozwiązania chmurowe w celu poprawienia jakości obsługi klienta – dodała.

- Od kiedy Bank Pekao wrócił w polskie ręce, przeszedł ogromną metamorfozę – zarówno pod kątem produktowym, technologicznym, jak i wizerunkowym. Mamy silną pozycję rynkową, a nasza marka jest rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Nie osiągnęlibyśmy tego, gdyby nie zaangażowanie naszych pracowników, którzy tworzą ten bank, ale jednocześnie są jego wizytówką na zewnątrz. Tytuł przyznany nam przez The Banker potwierdza, że obraliśmy odpowiedni kierunek rozwoju. Dlatego będziemy z jeszcze większą dumą realizować naszą strategię opartą na czterech filarach: klient, wzrost, efektywność i odpowiedzialność – mówi Piotr Zborowski, wiceprezes Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. jest drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce.