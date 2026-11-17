Kiedy logujesz się do banku, robisz przelewy, opłaty, autoryzujesz transakcje, wykonujesz wiele drobnych ruchów, nad którymi zwykle się nie zastanawiasz. Większość z nich robisz automatycznie. Trzymasz telefon pod określonym kątem, piszesz w swoim tempie, w specyficzny sposób przesuwasz kursor czy dotykasz ekranu telefonu. Te przyzwyczajenia tworzą charakterystyczny wzorzec. Ochrona behawioralna BIK analizuje te unikalne zachowania i przypisuje je do właściciela danego konta. Pomaga to bankowi ocenić, czy z konta korzysta jego właściciel.

Dodatkowa ochrona, która działa w tle

Ochrona behawioralna BIK jest bezpłatna i nie wymaga instalowania dodatkowej aplikacji. Sprawdź, czy twój bank udostępnia tę usługę. Jeśli tak, wystarczy, że wyrazisz w nim zgodę na objęcie ochroną behawioralną. Od tego momentu narzędzie to działa w tle i stopniowo uczy się twojego sposobu korzystania z bankowości elektronicznej. Kiedy wykryje zachowanie odbiegające od twojego wzorca, BIK przekazuje bankowi ostrzeżenie. Bank może wtedy zastosować dodatkową weryfikację lub uruchomić inne procedury ochronne.

Ochrona behawioralna to zaufana usługa, która dba o twoją prywatność. Nie sprawdza ani treści, ani co robisz na swoim koncie. Nie sprawdza, jakie hasła i teksty wpisujesz, komu przelewasz pieniądze ani ile masz na koncie. Rozpoznaje jedynie, jak korzystasz z bankowości.

Twoje nawyki mogą zdradzić intruza

Czy taka ochrona się przydaje? Wyobraź sobie, że dzwoni do ciebie ktoś podający się za pracownika banku. Przekonuje, że twoje oszczędności są zagrożone i nakłania do zainstalowania programu do zdalnej obsługi komputera. Presja czasu i stres mogą utrudnić rozpoznanie oszustwa. Gdy przestępca uzyska dostęp do twojego smartfona czy komputera i zacznie wykonywać operacje na koncie, sposób jego działania będzie różnić się od twojego. Właśnie to wykrywa ochrona behawioralna. Ostrzeżenie trafia do banku, który stosuje dodatkową weryfikację tożsamości lub uruchamia inne procedury ochronne.

Nie oznacza to, że każda próba oszustwa zostanie wykryta. Ochrona behawioralna stanowi dodatkową warstwę zabezpieczeń, która wspiera bank w reagowaniu na podejrzane sytuacje i pomaga lepiej chronić twoje pieniądze przed oszustami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie bik.pl/ochrona-behawioralna.

Autor: BIK/ Materiały prasowe

Aleksandra Stankiewicz-Billewicz, ekspertka BIK:

Ochrona behawioralna to usługa w Twoim banku - dodatkowe zabezpieczenie konta bankowego. Pomaga rozpoznać, że po drugiej stronie ekranu jest ktoś inny niż Ty, czyli prawowity właściciel konta, nawet jeśli przestępca wpisze prawidłowy login i hasło. To unikalne rozwiązanie technologiczne BIK pomaga chronić pieniądze klientów zanim oszustwo doprowadzi do realnych strat. Usługa jest dostępna dzięki współpracy banków z BIK. Aby z niej skorzystać, wystarczy wyrazić zgodę w swoim banku.

PARTNEREM MATERIAŁU JEST BIK