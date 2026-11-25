Listopadowe wyprzedaże od lat przyciągają miliony konsumentów. Black Friday i Black Week to dla wielu osób doskonała okazja do zakupu elektroniki, ubrań czy wyposażenia do domu w niższych cenach. Sprzedawcy doskonale wiedzą jednak, jak wykorzystać psychologiczne mechanizmy, które wpływają na nasze decyzje. Komunikaty „ostatnia szansa”, „zostały tylko dwie sztuki” czy „promocja kończy się za godzinę” wywołują poczucie presji i obawę przed bezpowrotną utratą atrakcyjnej oferty.

W takich warunkach łatwo przestać analizować, czy rzeczywiście potrzebujemy danego produktu. Zamiast tego koncentrujemy się na wysokości rabatu i przekonaniu, że właśnie teraz możemy zaoszczędzić. Tymczasem obniżona cena nie zawsze oznacza korzystny zakup. Jeżeli produkt nie był wcześniej potrzebny, a jego nabycie wymaga dodatkowego finansowania, pozorna oszczędność może szybko zamienić się w finansowe obciążenie.

Kilka tysięcy złotych długu może być początkiem większego problemu

Jednym z największych zagrożeń związanych z zakupowym szaleństwem jest finansowanie impulsywnych decyzji pożyczkami krótkoterminowymi. Dostępność szybkiego finansowania sprawia, że nawet osoby, które nie dysponują odpowiednimi środkami, mogą zdecydować się na zakup. Problem pojawia się później, kiedy przychodzi termin spłaty.

Dane Biura Informacji Kredytowej pokazują, że trudności ze spłatą nie dotyczą wyłącznie wysokich zobowiązań. W lipcu 2026 roku spośród około 25 tys. osób, które po raz pierwszy opóźniły spłatę zobowiązania o ponad 90 dni, blisko 6 tys. korzystało właśnie z krótkoterminowych pożyczek gotówkowych z okresem spłaty do 60 dni, a średnia wartość takich zobowiązań wynosiła nieco ponad 3 tys. zł.

Statystyki pokazują, że nawet stosunkowo niewielka kwota może stanowić poważne obciążenie, szczególnie gdy domowy budżet nie pozostawia przestrzeni na dodatkowe wydatki.

„Zakup pod wpływem impulsu, niewielka pożyczka, potem nieprzewidziany wydatek i zaczyna brakować pieniędzy na spłatę. Sięganie po kolejną pożyczkę, by spłacić poprzednią, może prowadzić do spirali zadłużenia, a co za tym idzie konsekwencji ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych. Szczególnie niebezpieczne jest traktowanie pożyczek jako stałego sposobu pokrywania bieżących wydatków” – mówi Iwona Kubicz, członek Rady Fundacji Nadzieja dla Zdrowia.

Mechanizm ten często rozwija się stopniowo. Najpierw pojawia się zakup, który wydaje się wyjątkową okazją. Następnie konieczność spłaty raty zbiega się z innymi wydatkami, których nie można odłożyć. W rezultacie zaczyna brakować pieniędzy na codzienne potrzeby, rachunki czy czynsz. Konsument może wówczas zdecydować się na kolejną pożyczkę, tym razem nie na zakup promocyjnego produktu, lecz na pokrycie wcześniejszych zobowiązań.

Kiedy pożyczka przestaje być rozwiązaniem, a staje się zagrożeniem?

Wejście w spiralę zadłużenia nie zawsze zaczyna się od dużego kredytu czy poważnych problemów finansowych. Często pierwszym sygnałem jest konieczność regularnego korzystania z dodatkowego finansowania, aby utrzymać dotychczasowy poziom życia.

Niepokojącymi symptomami są przede wszystkim coraz częstsze pożyczanie pieniędzy na bieżące wydatki, trudności z terminowym regulowaniem rat i rachunków, zaciąganie nowych zobowiązań w celu spłaty wcześniejszych, rezygnowanie z podstawowych potrzeb, aby wystarczyło na raty oraz brak środków na nieprzewidziane wydatki i konieczność ciągłego przesuwania płatności.

Nie warto czekać, aż pojawią się poważne zaległości lub wezwania do zapłaty. Już pierwsze trudności z utrzymaniem płynności finansowej powinny skłonić do przeanalizowania domowego budżetu i poszukania pomocy.

Finansowe problemy odbijają się również na zdrowiu psychicznym

Konsekwencje nadmiernego zadłużenia wykraczają daleko poza kwestie związane z pieniędzmi. Nieustanna obawa przed kolejną ratą, narastające zobowiązania i poczucie braku kontroli nad własną sytuacją mogą prowadzić do przewlekłego stresu, zaburzeń snu, problemów z koncentracją, a nawet depresji.

Sytuację dodatkowo komplikuje wstyd związany z problemami finansowymi. Osoby zadłużone często unikają rozmów o swojej sytuacji, obawiając się oceny ze strony rodziny czy znajomych. W konsekwencji coraz bardziej zamykają się w sobie, a brak wsparcia może potęgować poczucie osamotnienia.

Skala problemu jest niepokojąca. Ponad 80 proc. Polaków dostrzega związek między trudnościami finansowymi a pogorszeniem zdrowia, natomiast 40 proc. przyznaje, że problemy z domowym budżetem negatywnie wpływają na ich kondycję psychiczną.

„Jak wskazują dane Komendy Głównej Policji, w 2024 roku w Polsce odnotowano 4845 samobójstw, a w ponad 300 przypadkach wśród głównych okoliczności towarzyszących wskazywano problemy finansowe i nadmierne zadłużenie. Trzeba jednak pamiętać, że wskazanie problemów finansowych jako jednej z głównych okoliczności nie oddaje pełnej sytuacji życiowej i psychicznej danej osoby. Samobójstwo jest zjawiskiem złożonym - nawet jeśli trudności finansowe były jednym z głównych czynników, nie oznacza to, że były jedynymi. Z kolei w przypadkach, w których ich nie wskazano, mogły stanowić dodatkowe obciążenie, potęgujące kryzys wynikający z innych problemów osobistych, rodzinnych czy zdrowotnych. Pokazuje to, że rzeczywisty wpływ problemów finansowych może być szerszy, niż wynikałoby z samych statystyk. Zadłużenie to nie tylko problem ekonomiczny, ale również poważne wyzwanie psychologiczne i społeczne. Dlatego tak ważne są edukacja finansowa, odpowiedzialne podejście do klienta oraz dostrzeganie sytuacji, w których potrzebuje on dodatkowego wsparcia” – zwraca uwagę dr hab. prof. UW Katarzyna Sekścińska, psycholog finansowy i ekonomista.

Problemy finansowe nie powinny być traktowane jako powód do wstydu. Im wcześniej osoba zadłużona zdecyduje się porozmawiać o swojej sytuacji i poszukać wsparcia, tym większa szansa na zatrzymanie narastających trudności.

Jak nie dać się złapać w pułapkę listopadowych promocji?

Odpowiedzialne zakupy podczas Black Friday nie oznaczają konieczności całkowitej rezygnacji z promocji. Kluczowe jest jednak podejmowanie decyzji w oparciu o rzeczywiste potrzeby i możliwości finansowe, a nie emocje wywołane marketingowymi komunikatami.

Przed skorzystaniem z wyprzedaży warto przede wszystkim sprawdzić, czy dany produkt rzeczywiście jest nam potrzebny. Dobrym rozwiązaniem jest również porównanie jego ceny w kilku sklepach i upewnienie się, że deklarowany rabat faktycznie oznacza korzystniejszą ofertę.

Równie ważne jest określenie maksymalnej kwoty, którą możemy przeznaczyć na zakupy, bez naruszania środków potrzebnych na rachunki, codzienne utrzymanie i nieprzewidziane sytuacje. Warto także uwzględnić wszystkie aktualnie spłacane zobowiązania, zamiast analizować wyłącznie koszt pojedynczego zakupu.

Jeżeli na wymarzony produkt brakuje pieniędzy, bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie odłożenie zakupu i zgromadzenie odpowiedniej kwoty. W ten sposób unikniemy dodatkowych kosztów i ryzyka, że jedna decyzja zakupowa wpłynie na stabilność finansową w kolejnych miesiącach.

Warto pamiętać również o zakupach z odroczoną płatnością. Choć mogą sprawiać wrażenie wygodnego sposobu finansowania wydatków, nie oznaczają, że produkt nic nie kosztuje. Każde takie zobowiązanie należy uwzględnić w planowaniu budżetu.