Piotr Kuchciak menadżer dworca Szczecin Główny, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Polskie Koleje Państwowe S.A.

Jego pierwszy dzień pracy był improwizacją - moja szefowa chciała go wdrożyć w obowiązki, ale na jednym z zarządzanych przez nią obiektów wystąpiła awaria wodociągu. W budynku mieszkali ludzie i trzeba było doraźnie zawieźć im wodę, bo nie było szans na szybkie usuniecie awarii. - Już od pierwszego dnia wiedziałem, że element improwizacji i konieczność szybkiego działania to coś, co będzie zdarzać się często – mówi Piotr Kuchciak. - To z jednej strony wyzwanie, z drugiej strony nie można się nudzić, bo każdy dzień jest inny. Szczególnie na dworcu Szczecin Główny, gdzie podróżnych liczymy codziennie w tysiącach – dodaje.

Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe

Ma takie wspomnienie z dzieciństwa - w Runowie Pomorskim, gdzie mieszkał i pracował jego dziadek zatrzymywał się parowóz. Była to taka atrakcja w stylu retro - dużo dymu, pary, możliwość wejścia do lokomotywy, zrobienia sobie zdjęcia. Bardzo mu się to podobało. Podczas jednego z takich postojów palacz za mocno dołożył do pieca, dymu zrobiło się naprawdę dużo. Dziadek powiedział, że to jego zasługa, bo namówił do tego obsługę parowozu. Gdy wrócił do domu, babcia właśnie ściągała firany ubrudzone sadzą. Nie była wcale zadowolona, że dziadek załatwił taki dym z parowozu…

Na pytanie: co w jego pracy jest najciekawsze, a co najtrudniejsze? Odpowiada, że to, co jest najciekawsze jest też często najtrudniejsze. Pojawia się nietypowa sytuacja, taka której człowiek nie jest w stanie przewidzieć. Nie ma instrukcji, ustalonego sposobu rozwiązania, trzeba improwizować.

Dla niego kolej to zawód i pasja w jednym. Jeśli ktoś ma energię, zapał i odrobinę cierpliwości, szczerze poleca mu pracę w PKP.

- Spotkać tu można masę fajnych, przyjaznych i pomocnych ludzi, a to ludzie tworzą miejsce pracy - podsumowuje.

Intercity to mój drugi dom

Ewa Moc, ekspertka w Wydziale ds. Współpracy ze Szkolnictwem, PKP Intercity S.A.

Ktoś kiedyś powiedział jej mamie, że szkoła kolejowa wiąże się z zatrudnieniem od pierwszego dnia nauki, że dostaje się gratyfikacje finansowe, mundur, że można uczestniczyć w płatnych praktykach. I tak 38 lat temu rozpoczęła naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Polskich Kolei Państwowych, by kształcić się w zawodzie operatora ruchowo-przewozowego. Po pierwszym miesiącu nauki już kochała kolej.

Przeszła prawdziwą ścieżkę kariery, od kasjera, koordynatora kas, specjalisty ds. kadrowych, naczelnika sekcji, dyrektora regionalnego ds. drużyn konduktorskich a teraz eksperta ds. współpracy ze szkolnictwem. Postawiła również na rozwój osobisty, została absolwentką Technikum Kolejowego w Gliwicach, potem Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej.

Jej praca polega na współpracy i budowaniu relacji ze szkołami, uczelniami, BCU, OHP. To praca projektowa, wymagająca kreatywności i planowania. Uważa, że Intercity to jej drugi dom i za to go kocha.

Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe

Dzień w Intercity, którego nie zapomni to dzień, kiedy usłyszała oficjalną informację o powierzeniu funkcji Naczelnika Sekcji Handlowej w Katowicach. Poczuła jednocześnie dumę, odpowiedzialność i ogromną energię do działania. To był moment, w którym wszystkie wcześniejsze doświadczenia, wysiłek i zaangażowanie ułożyły się w jedną całość. Wieczorem, wracając do domu, pomyślała, że to właśnie jest piękne w Intercity — że ta praca potrafi zaskoczyć, dać satysfakcję i otworzyć nowe drzwi. To był dzień, który na zawsze zostanie z nią jako symbol tego, że warto się starać, warto być konsekwentnym i warto wierzyć w to, co i dla kogo się robi.

- Jestem dumna, że moja praca została doceniona. Odznaczenia, które odebrałam to Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kolejnictwa”, Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej” oraz najcenniejsza odebrana w 2025 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, na Gali z okazji Święta Kolejarza nagroda w konkursie „My dla Klienta” – mówi nam.

Prywatnie to mama trójki dzieci, która po godzinach najchętniej ucieka w Beskidy. Uwielbia chodzić po polskich szlakach — od dolin, po Babią Górę, Pilsko, Skrzyczne, Klimczok czy Szyndzielnię.