Wars wita was!

Marzena Śledziewska, dyrektor Działu Produktów i Usług, WARS S.A.

Kiedy czterdzieści lat temu trafiła do ówczesnego PWSiR „WARS”, nie planowała kariery na kolei. Zaczęło się przypadkiem, od zastępstwa za koleżankę w dziale księgowości. Bardzo szybko poczuła, że trafiła do niezwykłego miejsca. Największe wrażenie zrobili na mnie ludzie: doświadczeni, oddani pracy i pełni pasji. To od nich nauczyła się, że w tej firmie najważniejszy jest drugi człowiek: podróżny po drugiej stronie stolika i osoba, z którą tworzymy zespół.

Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe

Nie miała wtedy gotowego zawodowego planu, ale właśnie z tej przypadkowej decyzji narodziła się pasja.

Zaczynała jako referentka, później poznała WARS z wielu stron: księgowości i rozliczeń, usług hotelowych w wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia oraz gastronomii pokładowej. Dzięki temu zobaczyła, ile osób i drobnych, dobrze skoordynowanych działań składa się na komfort podróży.

W kolei najbardziej fascynują ją tempo i skala, a najtrudniejsza bywa odpowiedzialność. Pociągi kursują przez całą dobę, więc nie ma tu pracy, którą można odłożyć do jutra. Trzeba umieć reagować, wspierać ludzi i podejmować decyzje wtedy, gdy sytuacja tego wymaga. Szczególnie zapadają jej w pamięć momenty, w których dzięki wspólnej mobilizacji udaje się rozwiązać trudny problem i przywrócić podróżnym poczucie spokoju.

- Moja rodzina od dawna żyje w tym kolejowym rytmie. Mąż i dzieci zawsze wiedzieli, że telefon może zadzwonić o każdej porze. Dziś z radością słucham, gdy wnuki pytają o pociągi. Jeden z nich z dumą mówił w przedszkolu, że babcia „pracuje w Pendolino”, drugi chciał zostać maszynistą. To piękny dowód na to, że WARS wpisał się w historię naszej rodziny - mówi.

Przez lata zmieniły się struktury, standardy i oczekiwania pasażerów, a PWSiR „WARS” stał się nowoczesną spółką WARS S.A.

- Gdybym dziś miała wybierać ponownie, wybrałabym kolej. Daje mi poczucie sensu, pracę z ludźmi i satysfakcję, że każdego dnia współtworzymy podróż tysięcy osób. Osobom, które myślą o tej branży, powiedziałabym: bądźcie ciekawi, nie bójcie się odpowiedzialności i słuchajcie ludzi. Kolej jest zawodem, ale może stać się także pasją i sposobem na życie - zachęca.

Dla niej po czterech dekadach „WARS wita Was” to nie tylko słowa piosenki Wałów Jagiellońskich, lecz refren zawodowego życia, które wciąż ma świetny smak.