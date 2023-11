Black Friday w LINK4 to nie tylko piątek! Cały tydzień obniżonych cen!

Odpowiednie ubezpieczenie samochodu to kluczowy element dbania o bezpieczeństwo i spokój na drodze. Obowiązkowe OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) stanowi podstawę, chroniąc Cię przed konsekwencjami finansowymi związanymi ze szkodami wyrządzonymi innym kierowcom. Jednak aby kompleksowo zadbać o swój pojazd i zabezpieczyć się przed różnorodnymi ryzykami, nie można pominąć ubezpieczenia AC (Autocasco). AC staje się pomocne w sytuacjach nieprzewidywalnych, możesz bowiem liczyć na wypłatę odszkodowania w sytuacjach, kiedy Twój samochód zostanie uszkodzony w wypadku, zostanie skradziony czy innych losowych zdarzeniach.

Teraz w LINK4 można zyskać aż 20% rabatu na ubezpieczenia komunikacyjne OC oraz OC+AC. A wszystko z okazji Black Friday. Choć to wcale nie jest jednodniowa akcja, bo w LINK4 ta wyjątkowa promocja trwa w najlepsze od 20 aż do 28 listopada! A oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy chcieliby dołączyć do szerokiego grona kierowców, którzy już korzystają z wysokiej jakości produktów ubezpieczyciela.

Jak skorzystać z promocji Black Friday?

Wystarczy wejść na stronę www.link4.pl albo zadzwonić na numer 22 444 44 44 i podać kod promocyjny BF2023 lub udać się do agenta współpracującego z LINK4, by nabyć ubezpieczenie komunikacyjne w obniżonej cenie.

Nie można przegapić tej okazji. Nawet jeśli masz jeszcze ważne ubezpieczenie, możesz już teraz wykupić je nawet z półrocznym wyprzedzeniem i cieszyć się tańszą polisą.

A to nie koniec dobrych wiadomości. W LINK4 zapłacisz nie tylko taniej, ale zyskasz wiele korzyści, które daje Pakiet OC zawierający Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. To sprawdzony produkt – doceniany zarówno przez kierowców, jak i wielokrotnie nagradzany w prestiżowych rankingach przez niezależnych ekspertów.

Dlaczego Pakiet OC w LINK4 jest tak wyjątkowy?

Pakiet OC w LINK4 to mnóstwo dodatkowych korzyści, bo oprócz tego, że chroni Cię przed konsekwencjami szkód wyrządzanych z Twojej winy, zapewnia także wsparcie w wielu krytycznych sytuacjach, które mogą Cię spotkać na drodze. Kiedy np. auto wpadnie do rowu albo zaliczy stłuczkę i nie będzie nadawało się do dalszej jazdy, firma szybko zorganizuje pomoc. Możesz wtedy skorzystać z darmowego holowania do 100 km, a nawet z samochodu zastępczego przez 3 dni, który również otrzymasz w przypadku kradzieży.

W ramach Programu Pomocy nie zostaniesz też sam z kłopotem, gdy złapiesz gumę, albo kiedy rozładuje Ci się akumulator. Również wtedy otrzymasz fachowe wsparcie w uruchomieniu auta.

Awaria? To załatwi Auto Assistance

Pakiet OC w LINK4 łatwo jest rozszerzyć o dodatkowe opcje, które dają jeszcze większą ochronę. Pomoc w otwarciu auta, gdy zatrzasnąłeśkluczyki, dostarczenie paliwa czy choćby holowanie i auto zastępcze w przypadku usterki samochodu. To wszystko jest możliwe, gdy posiadasz dodatkowe ubezpieczenie Assistance. W LINK4 są do wyboru trzy warianty tej polisy. Już podstawowy z nich – Auto Assistance – zapewnia Ci holowanie z limitem 500 km. Dotyczy to zarówno Polski, jak i Europy.

Możesz ochronić się przed zagrożeniem, którego najbardziej się obawiasz

Chcąc chronić swój własny samochód, Pakiet OC możesz uzupełnić o pełne lub częściowe autocasco. Oferowane Smart Casco może być dobrym rozwiązaniem dla właścicieli starszych pojazdów, którzy szukają oszczędności. Polisa jest niezwykle atrakcyjna cenowo, bo przy autach o wartości poniżej 15 tys. zł, jej cena to tylko 59 zł. Oszczędzasz , bo wybierasz tylko określone ryzyka, których najbardziej się obawiasz: Żywioły, Szkoda całkowita i Kradzież auta. Możesz ubezpieczyć się od każdego z nich oddzielnie albo je dowolnie ze sobą łączyć.

Zabezpiecz wszystkie ryzyka

Jeśli Twoje auto warte jest więcej niż 40 tys. złotych, warto zastanowić się nad pełnym autoscasco.

Autocasco w LINK4 zawierane jest w formule All Risk. Co to oznacza? Firma odpowiada za wszelkie zdarzenia, za wyjątkiem tych wprost wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako wyłączenia. Ochrona jest kompleksowa i obejmuje bardzo szeroki wachlarz przypadków, nawet takich, których prawdopodobieństwo jest pozornie niewielkie jak zapadnięcie się ziemi czy pożar auta.

Autocasco All Risk staje się nieocenione, gdy potrzebujesz wsparcia w przypadku codziennych incydentów, takich jak zarysowanie zderzaka przez nieznanego sprawcę czy kradzież katalizatora, które, niestety, zdarzają się coraz częściej. Dzięki temu ubezpieczeniu możesz cieszyć się spokojem, wiedząc, że nawet w przypadku nieprzewidywalnych wydarzeń, Twoje auto jest solidnie zabezpieczone.

Tak kupisz ubezpieczenie

Aby wykupić polisę w LINK4 i skorzystać z promocji Black Friday, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz kupić przez internet i w odpowiednim polu podać kod rabatowy BF2023.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator OC, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.