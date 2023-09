i Autor: Materiały prasowe

Centralny Klub PACJENTA

Centralny Klub Pacjenta w Katowicach – wykłady ekspertów, bezpłatne badania i spotkanie z gwiazdami

21 września Fundacja „Z sercem do Pacjenta” Grupy American Heart of Poland w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach organizuje wyjątkowe wydarzenie w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Na uczestników spotkania czekają prelekcje wybitnych specjalistów m.in. prof. dr hab. n. med. Andrzeja Bochenka, American Heart of Poland, wiele bezpłatnych badań. Nie zabraknie też zajęć związanych z aktywnością fizyczną, które poprowadzą mistrz olimpijski Robert Korzeniowski oraz Mariola Bojarska-Ferenc. Swoimi poradami z zakresu zdrowia i pogody ducha podzielą się również bohaterowie Sanatorium Miłości – Iwoną i Gerardem oraz charyzmatyczna DJ Wika, dla której wiek to tylko liczba.