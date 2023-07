Wyniki Lotto z 06.07.2023, Lotto Plus. Jakie padły liczby? Najnowsze losowanie. Czy i gdzie padła szóstka?

Centrum Medyczne PZU Zdrowie Kraków Prądnicka zlokalizowane jest przy ul. Prądnickiej 20a (Regent Office). W otwarciu Centrum Medycznego Kraków Prądnicka udział wzięli Członkowie Zarządu: Karolina Helmin-Biercewicz i Ernest Podgórski, oraz Dyrektor Regionu Agnieszka Sak-Ciężadło i Dyrektor Operacyjna Monika Łopuszko.

Specjalizacje lekarskie

Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Krakowie oferuje konsultacje lekarskie i usługi z zakresu następujących specjalizacji: alergologia dla dzieci i dorosłych, chirurgia naczyniowa, dermatologia, endokrynologia, kardiologia, laryngologia, choroby wewnętrzne, neurologia, okulistyka, stomatologia, ortopedia i urologia.

– Czas przygotowania tej placówki to pół roku, czas bardzo intensywnej pracy wielu zespołów PZU Zdrowie. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. Bycie szefem takiego zespołu to ogromny zaszczyt – mówi Agnieszka Sak-Ciężadło, Dyrektor Regionu PZU Zdrowie.

W Krakowie PZU Zdrowie ma ogólnospecjalistyczne centra medyczne zlokalizowane przy ul. Kotlarskiej 11 oraz Niskiej 2, a także pracownie: diagnostyki obrazowej przy ul. Konrada 79 i rezonansu magnetycznego przy Kalwaryjskiej 59.

Badania diagnostyczne w CM PZU Zdrowie Kraków Prądnicka

Placówka w Krakowie wykonuje badania diagnostyczne takie jak:

doppler naczyń

USG piersi

USG ortopedyczne

echo serca i holter EKG

holter ciśnieniowy

EKG wysiłkowe

badania laboratoryjne

badania medycyny pracy

Z usług placówki mogą skorzystać zarówno pacjenci z pakietami PZU Zdrowie, jak i korzystający jednorazowo z wizyt i badań.

ZAPISY NA WIZYTĘ LUB BADANIE

Centrum Medyczne PZU Zdrowie Kraków Prądnicka otwarte jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 20.00. Zapisy na wizytę lub badanie odbywają się za pośrednictwem portalu mojePZU, aplikacji mobilnej mojePZU mobile, całodobowej infolinii 801 405 905 lub przez bezpośredni kontakt telefoniczny do placówki w godzinach jej pracy pod numerem: (12) 259 36 21.

