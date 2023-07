Chcesz spokojnie cieszyć się urlopem? Zabezpiecz mieszkanie przed wyjazdem na wakacje

Niestety, mimo coraz skuteczniejszych zabezpieczeń i powszechnego monitoringu włamywacze nadal dobrze sobie radzą, a jednymi z ich ulubionych celów są mieszkania i domy. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji* liczba tego rodzaju przestępstw w ubiegłym roku osiągnęła alarmujący poziom 18 471 przypadków, co stanowi wzrost o ponad 500 w porównaniu z rokiem poprzednim. Ta tendencja jest szczególnie widoczna w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie skala problemu rośnie. Przykładowo, w Warszawie odnotowano aż 2397 przypadków tzw. mieszkaniówek (o 129 więcej niż w roku poprzednim). Jest to w sumie tyle, co w całym woj. dolnośląskim. W Małopolsce, znanej z relatywnie niższej przestępczości, miało miejsce 1339 włamań, co stanowi wzrost o 300 przypadków w porównaniu z wcześniejszym okresem. Problem ten dotyka również pozornie spokojne Podkarpacie, gdzie stwierdzono 383 przypadki kradzieży z włamaniem. I tu niestety obserwuje się wzrost tej formy przestępstw.

Dobre zamki, czujny sąsiad

Jeśli zamierzasz opuścić dom na kilka dni lub tygodni, warto dobrze go zabezpieczyć. Policja zaleca montaż okien i drzwi posiadających co najmniej 2 klasę odporności, co sprawi, że przestępcy zrezygnują z próby włamania się, widząc sensowne zabezpieczenia.

Warto także zaufać sąsiadom i poprosić ich o pilnowanie naszego mieszkania w czasie naszej nieobecności. Jednak koniecznie unikaj pozostawiania jakichkolwiek kartek czy informacji o Twoim wyjeździe, a także unikaj chwalenia się na mediach społecznościowych wakacyjnymi planami. Złodzieje często przeprowadzają długotrwałe obserwacje przed skokiem, więc warto zachować dyskrecję.

W przypadku, gdy mimo wszystkich zabezpieczeń dojdzie do włamania, nie zapominaj o zachowaniu śladów dla policji. Nie porządkuj mieszkania, zanim przyjadą funkcjonariusze, a wręcz przeciwnie – warto zrobić zdjęcia dokumentujące całe zdarzenie. Jeśli jesteś w stanie, warto też wcześniej zrobić inwentaryzację najbardziej wartościowych przedmiotów, co ułatwi późniejsze rozliczenie strat.

LINK4 Dom ochroni Twój dobytek

Ubezpieczając się w LINK4 Dom, zapewniasz sobie szeroką ochronę od rozmaitych ryzyk i nieprzewidzianych zdarzeń: od pożaru, przepięcia elektrycznego, a także od kradzieży, co pozwala uzyskać odszkodowanie w przypadku utraty rzeczy pozostających w domu czy mieszkaniu. Chronisz wyposażenie: meble, pamiątki, sprzęt RTV/AGD czy inne cenne dla nas przedmioty.

Polisa pokryje również szkody związane z uszkodzeniami w stałych elementach,takie jak okna czy drzwi. Niekiedy rabuś nic nie ukradnie albo wartość jego łupów jest mniejsza niż straty, których narobi, próbując forsować zabezpieczenia lub szukając łupu.

W LINK4 w granicach sumy ubezpieczenia mienia od kradzieży ochroną objęte są również szkody, które powstaną w wyniku rabunku mienia osobistego poza domem, do limitu 1000 zł. Jeśli np. ktoś wyrwie Ci torebkę na ulicy, także wtedy możesz liczyć na pokrycie strat z polisy.

OC i domowe Assistance to dodatkowa korzyść

Polisa LINK4 Dom ma jeszcze więcej zalet. Obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Może przydać się w całym szeregu zdarzeń – od nieumyślnego zalania sąsiada, po przypadkowe uszkodzenie czyjegoś mienia podczas gry w piłkę.

Pomocnym dodatkiem jest również domowe Assistance. Umożliwia ono skorzystanie z usług fachowców, którzy pomogą w naprawie m.in. instalacji elektrycznej czy hydraulicznej. W przypadku włamania konieczna może się okazać pilna interwencja ślusarza, który wstawi nowe zamki. Wtedy wystarczy, że skontaktujesz się z LINK4 i firma zorganizuje taką pomoc.

Nie tylko dom – panele fotowoltaiczne też pod ochroną

Ubezpieczenie DOM od LINK4 obejmuje ochroną różne typy nieruchomości. Może to być zarówno dom w zabudowie jednorodzinnej, mieszkanie, jak i dom letniskowy. W LINK4 możesz ubezpieczyć nawet nieruchomość, która jest dopiero w budowie. Polisa chroni nie tylko budynek mieszkalny, ale i pomieszczenia przynależne do niej – np. piwnicę, strych, garaż, a także kolektory słoneczne i fotowoltaiczne zainstalowane obok domu jednorodzinnego.

Dopasuj ochronę do Twoich potrzeb

Ubezpieczenie domu i mieszkania zawsze dobierane jest indywidualnie. W związku z tym cena polisy również będzie dopasowana do lokalu, który ubezpieczamy. Zależy ona od takich czynników jak na przykład wartość domu czy położenie mieszkania. Sami też określamy sumę, do jakiej chcemy ubezpieczyć od kradzieży elementy stałe czy ruchome. Należy pamiętać, że suma powinna odpowiadać wartości ubezpieczanych domowych sprzętów, ponieważ podana kwota będzie maksymalną wysokością odszkodowania, jaką firma wypłaci za szkodę.

Czy można ubezpieczyć dom, nie będąc właścicielem?

Jeżeli wynajmujesz dany lokal lub nieruchomość, to nie możesz ubezpieczyć go w takim samym zakresie jak jego właściciel. Dlatego też LINK4 ma w swojej ofercie także polisy dla najemców. W ich ramach możesz zabezpieczyć mienie ruchome na wypadek kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia. Warto o tym pamiętać.

Jak kupić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie LINK4 DOM dostępne jest w LINK4. Szczegóły i wyłączenia odpowiedzialności należy sprawdzić w OWU dostępnym na www.link4.pl.

Warto też zasięgnąć fachowej porady konsultantów na infolinii 22 444 44 44 lub zapytać o szczegóły agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4.

Artykuł powstał przy współpracy z Grupą PZU.

*Na podstawie danych przesłanych przez Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji do autora tekstu