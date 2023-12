Coca-Cola Polska wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem zachęcają do wsparcia potrzebujących

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy skompletować paczkę z określonych produktów spożywczych (makaron, ryż, olej, kasza, herbata, konserwa rybna, konserwa mięsna, kakao), zachować paragon, a następnie przekazać ją do lokalnego oddziału PCK. Lista punktów jest dostępna w aplikacji Coca-Cola. W efekcie darczyńca otrzyma potwierdzenie w formie certyfikatu od Mikołaja. Dokument zawiera kod QR, który po zeskanowaniu przenosi użytkownika do konkursu w aplikacji Coca-Cola. Aby wygrać wyjazd do Rovaniemi, czyli Wioski Świętego Mikołaja, wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie: „Czym jest dla Ciebie magia świąt”. Akcja potrwa do 21 grudnia.

Święta to czas magiczny – czas radości, życzliwości i dzielenia się dobrem. Coca-Cola od lat towarzyszy Polakom w celebrowaniu ważnych momentów, dlatego pragniemy, aby również ten nadchodzący czas był wyjątkowy dla wszystkich. Przez tegoroczną kampanię pragniemy przypomnieć, że każdy z nas może odkryć w sobie Mikołaja – uosobienie empatii, hojności i dobrej woli. Dlatego razem z naszymi partnerami społecznymi, w tym z Polskim Czerwonym Krzyżem, zapraszamy do dzielenia się tym, co w nas najlepsze – przez małe, codziennie gesty, które mogą odmienić czyjś dzień, oraz te nieco większe, które mogą pomóc, aby tegoroczne święta były magiczne dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Bo Świat Potrzebuje Więcej Mikołajów – podkreśla Paulina Trzaskowska, Communications Manager w Coca-Cola Polska.

Jaki dokładnie typ „wewnętrznego Świętego Mikołaja” się w nas kryje? Możemy to sprawdzić przez quiz online w aplikacji Coca-Cola. Wygenerowany na podstawie odpowiedzi archetyp, taki jak „Empatyczny Mikołaj”, „Troskliwy Mikołaj”, „Hojny Mikołaj” lub „Radosny Mikołaj”, można następnie udostępnić w mediach społecznościowych.

Na tym jednak nie koniec. W pięciu miastach, które w tym roku odwiedzi świąteczna ciężarówka Coca-Cola (Słupsk 2.12, Gniezno 9.12, Lublin 16.12, Warszawa 22.12 i miasto wybrane w głosowaniu 20.12), we współpracy z Coca-Cola HBC oraz lokalnymi oddziałami PCK zorganizowane zostaną świąteczne spotkania dla społeczności polsko-ukraińskich.

Coca-Cola ponownie w czasie Świąt łączy siły także z Federacją Polskich Banków Żywności, aby wesprzeć osoby w trudnej sytuacji życiowej, jednocześnie pomagając w uratowaniu żywności.