Czy rowerzysta zawsze ma pierwszeństwo? Sprawdź zasady i wybierz najlepsze ubezpieczenie dla ekocyklistów

Wypadki z udziałem rowerzystów to niestety codzienność na miejskich ulicach. Czasem werdykt policjantów jest sporym zaskoczeniem dla cyklistów, gdy to oni są obarczeni odpowiedzialnością i kosztami skutków kolizji. Tak jak to miało niedawno miejsce w Warszawie, gdzie doszło do kolizji z samochodem na przejeździe dla rowerów. Uszkodzony został drogi rower szosowy i samochód. Poturbowany rowerzysta nie chciał pogodzić się z werdyktem policjantów, którzy stwierdzili, że wjeżdżając na przejście, wcale nie miał pierwszeństwa. To oznacza, że wszystkie koszty szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu będzie musiał wziąć na siebie.

Kto i kiedy ma pierwszeństwo?

Jak to tłumaczą to przepisy? Kwestie pierwszeństwa rozstrzyga art. 27 ustawy o ruchu drogowym.

Kierujący samochodem powinien ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, czy osobie jadącej hulajnogą, jeśli znajduje się na przejeździe. Inaczej się ma sytuacja, kiedy cyklista dopiero zbliża się do przejazdu. Wtedy obowiązuje reguła: „kto pierwszy ten lepszy”. Nie zawsze jednak tak jest. Kierowca musi pamiętać, że jeśli skręca w drogę poprzeczną, wyjeżdża z bramy czy posesji, bezwzględnie ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, który dopiero się zbliża się do przejazdu. Tak samo jest z pieszymi, którzy, zawsze mają pierwszeństwo, nawet gdy dopiero zamierzają wkroczyć na zebrę.

Kiedy mogę jechać drogą, a kiedy chodnikiem?

Rowerzyści w Polsce powinni pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Chodzi o zasady dotyczące poruszania się rowerem. Niekiedy to także rodzi niepotrzebne spory na drodze. Kto, gdzie i kiedy może jechać? Znów zaglądamy do kodeksu. Odpowiedź na te pytania znajduje się w artykule 33. Rowerzysta jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Jeśli nie ma takiej ścieżki, rowerzysta powinien trzymać się drogi, poruszając się prawym poboczem. Na chodnik przeznaczony wyłącznie dla pieszych ma prawo zjechać tylko w określonych przypadkach, gdy:

opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/godz., wynosi co najmniej 2 metry;

warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (pada śnieg, jest silny wiatr, występuje ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

W innym wypadku oznacza to mandat w wysokości 100 zł.

Czy powinienem mieć ubezpieczenie?

Obecnie jazda rowerem albo hulajnogą elektryczną hulajnogą to już nie tylko rekreacja, ale szybki i tani środek transportu. Zwłaszcza w dużych miastach pozwalają one skutecznie ominąć korki. W Polsce obowiązkowe ubezpieczenie na hulajnogi czy rowery nie jest wymagane, ale warto zdawać sobie sprawę, że brak OC może skutkować poważnymi kosztami, które będą musiały być pokryte z własnej kieszeni. Wypadki z udziałem rowerzystów zdarzają się jednak dość często. W ubiegłym roku było ich blisko 3700. Według policyjnych statystyk, 40 procent z nich spowodowali sami cykliści, co alarmujące na przejazdach i drogach dla rowerów doszło do blisko 1340 wypadków*.

Jeżeli posiadasz dobrowolne OC, nie musisz obawiać się niespodziewanych wydatków związanych z pokryciem szkód, jakie wyrządzisz innym jako rowerzysta. Możesz liczyć na pokrycie takich kosztów przez ubezpieczyciela (do wysokości sumy gwarancyjnej). Pamiętaj, że sama naprawa urwanego lusterka czy wgniecionej karoserii nawet w stosunkowo tanim aucie to kilkaset złotych. W tysiącach są liczone natomiast wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją osoby, która doznała obrażeń w wypadku.

Co obejmuje OC w LINK4?

Jeśli poruszasz się po drodze na dwóch kółkach, warto się ubezpieczyć. OC dla ekocylistów w LINK4 dostępne jest wraz w pakietem z OC lub OC/AC na samochód. Obejmuje ono ochroną szkody spowodowane użytkowaniem nie tylko hulajnóg elektrycznych, ale także hulajnóg zwykłych oraz rowerów - również tych ze wspomaganiem elektrycznym, jeśli prędkość jazdy jest ograniczona do 25 km/h.

Szkody wyrządzone z Twojej winy, które pokryje LINK4, można podzielić na dwie główne kategorie:

rzeczowe (np. uszkodzenie czyjegoś pojazdu) – nie tylko, gdy jesteś sprawcą kolizji, ale także wtedy, gdy zarysujesz lub w inny sposób uszkodzisz np. pojazd na parkingu. Wówczas firma pokryje koszt wymiany, naprawy czy też lakierowania danego elementu karoserii.

osobowe (np. uszkodzenie ciała osoby trzeciej) – podczas jazdy po ścieżkach rowerowych może zdarzyć się sytuacja, w której, potrącisz lub wpadniesz w pieszego, w wyniku czego odniesie on obrażenia.

Warto dodać, że ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe na terenie Europy, więc nie musisz martwić się o kolizje spowodowane na wakacjach za granicą. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC wyznacza maksymalny limit odpowiedzialności. W LINK4 dla ekocyklisty wynosi on 25 tys. zł.

Co ważne, OC dla ekocyklistów chroni konkretną, wskazaną imiennie osobę, ale nie ogranicza się do jednego pojazdu. Ubezpieczony może się poruszać dowolnym urządzeniem spełniającym warunki określone w OWU, także wypożyczonym.

Ile kosztuje OC dla ekocyklisty?

Koszt ubezpieczenia dla ekocyklistów jest bardzo niewielki.

Jeżeli jesteś ciekawy, ile może wynieść Twoja składka, zadzwoń do LINK4 pod numer 22 444 44 44. Możesz także skorzystać z kalkulatora OC online na stronie www.link4.pl lub udać się do agenta współpracującego z LINK4. W taki sposób dowiesz się wszystkiego na temat wysokości składki, sposobu zapłaty oraz poznasz szczegółowy zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

*Dane Komendy Głównej Policji, raport za 2022 r., str. 52

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.