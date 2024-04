Czy warto kupować opony używane?

Głębokość bieżnika opon nie powinna mieć mniej niż 1,6 mm. W przypadku opony zimowej przyjmuje się, że najlepszą minimalną wartością głębokości bieżnika są 4 mm, z kolei dla opon letnich - 3 mm.

Data produkcji jest ważnym elementem oceny stanu i jakości opony. Widnieje na każdej oponie. Jest wybita na bocznej ścianie w owalnej obwódce. Składa się z 4 cyfr: 2 pierwsze oznaczają tydzień, 2 kolejne rok produkcji.

Zgodnie z normą PN-C94300-7 ogumienie uznaje się za nowe do 3 lat od daty produkcji. Oczywiście, pod warunkiem, że nie było ono w żaden sposób użytkowane. Nowa opona, która jest przechowywana w prawidłowy sposób, starzeje się nawet 17 razy wolniej niż w trakcie użytkowania. Termin ważności opony wynosi 10 lat. Określa on tak naprawdę potencjalny czas eksploatacji. Ważne jest, aby go nie przekraczać, ponieważ opona w takim wieku traci już swoje właściwości, czyli przyczepność, zdolność odprowadzania wody na mokrej nawierzchni i nie ma już takiej zdolności do pokonywania zakrętów. Nawet jeśli bieżnik jest jeszcze głęboki, auto na takich oponach gorzej trzyma się nawierzchni i traci trakcję. Opona może też ulec rozerwaniu.

Powszechnie przyjmuje się, że opony zaczynają tracić właściwości po 5 latach użytkowania (lub po przebiegu 50-80 tys. km), dlatego już wtedy zaleca się ich wymianę na nowe.

Na co zwracać uwagę kupując używane opony poza datą produkcji i głębokością bieżnika? Na przykład na sposób ich przechowywania. Opony i koła powinny być umyte, zakonserwowane i schowane do foliowych worków. Opony z felgami powinny być przechowywane na specjalnych wieszakach, ewentualnie jedna na drugiej, ale nie w wielkich stosach, jak to często widać w zakładach wulkanizacyjnych, bo wtedy się odkształcają. Oponom bez felg najlepiej służy pozycja pionowa, czyli taka, jak podczas jazdy. Jeśli leżą jedna na drugiej, będzie kłopot, by naciągnąć je na felgi. Na pewno opony nie mogą leżeć na zewnątrz, gdzie są narażone na działanie światła słonecznego i wilgoć.

Zanim kupisz, obejrzyj dokładnie oponę. Dyskwalifikują ją pęknięcia na bieżniku lub ścianie bocznej, guzy i wybrzuszenia na powierzchni opon, nacięcia i nierównomierne zużycie bieżnika.

Pamiętaj! Najlepiej od razu wymieniać wszystkie cztery opony. Przed zamontowaniem nowego kompletu trzeba sprawdzić zbieżność!